Pacienții Institutului Oncologic Cluj sunt monitorizați în timp real cu brățări inteligente, pe care le primesc la internare

La Institutul Oncologic din Cluj-Napoca pacienții vor fi monitorizați în timp real printr-un sistem complex cu brățări inteligente.

Acestea arată, printre altele, unde se află bolnavul și ce proceduri i-au fost făcute. Sunt avantaje și pentru personalul medical, pentru că vechile registre pe hârtie vor fi înlocuite de o platformă digitală.

La internare, pacienții primesc o brățară pe care sunt trecute numele, vârsta, un cod de bare unic și o culoare. Roșu pentru cei imobilizați, galben pentru bolnavii care au nevoie de sprijin și verde pentru pacienții ce se pot deplasa singuri. Brățările sunt monitorizate permanent. Sistemul arată în timp real unde se află omul și cât timp petrece într-un anumit loc.

Dr. Delia Herghea, medic primar epidemiolog și managerul proiectului: „În cazul în care identificăm un pacient cu infecție, putem vedea în ce salon era la momentul respectiv și putem vedea care sunt contacții lui, așa încât să inițiem cât mai repede măsuri.”

Și activitatea personalului este monitorizată. Fiecare angajat deține un card și își validează activitatea cu ajutorul unui dispozitiv. La orice oră putem ști cine ce a făcut, curățenie sau a administrat tratament sau a efectuat pansamente la ce pacient și cu ce instrumental a făcut manopera respectivă.

Iar trusele cu instrumente sterilizate sunt scanate după fiecare procedură. Dacă apare o problemă sau suspiciune de contaminare, traseul poate fi verificat imediat. Acest sistem poate ajuta și la prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Cătălin Vlad, manager Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj: „Pacienții oncologici sunt pacienți vulnerabili, mai ales după tratamente sistemice, după chimioterapie, imunitatea lor scade foarte mult, de aceea ei sunt mult mai vulnerabili la infecțiile respiratorii, la infecțiile asociate actului medical.”

Proiectul are o valoare totală de 6 milioane de euro.

