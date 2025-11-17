Universitățile din Cluj și Iași, în topul „Le Figaro” pentru studiul medicinei. Care sunt avantajele

România este în topul recomandărilor pentru tinerii francezi care vor să studieze medicina potrivit unei analize făcute de publicația „Le Figaro”.

Universitățile din Cluj și Iași apar pe primele locuri ca fiind cele mai atractive. Tinerii francezi care studiază deja medicina aici spun că au ales țara noastră pentru că sunt mai multe locuri disponibile profesori bine pregătiți și taxe mai mici.

Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca este pe primul loc în clasamentul publicației „Le Figaro” pentru programul de studiu de medicină dentară în limbă franceză. Aici concurența este mare, aproape 900 de candidați pentru 75 de locuri.

Sorana Baciu, profesor Facultatea de Medicină dentară UMF Cluj: „Vin să aibă un prim contact pe un pacient să zicem artificial pe care realizează etapele clinice. Să știe când ajung pe pacienți, în anii mai mari."

Fată: „Chiar și când eram la facultate în Franța, mi s-a spus să vin aici. Clujul și România au fost șansa pe care Franța nu ne-a putut-o oferi."

Băiat: „Calitatea învățământului este foarte bună. Profesorii vorbesc franceza, deci e grozav. Ne simțim sprijiniți."

După o vizită la mai multe universități din peste 20 de orașe europene, publicația Le Figaro a comparat 41 de programe francofone. În urma analizei, România a fost descrisă drept o țară extrem de atractivă pentru studenții francezi.

În Cluj-Napoca de pildă, din peste cei 3500 de studenți internaționali pe care îi are universitatea de medicină, 1500 sunt francezi.

Băiat: „Facem mai multe activități practice aici, decât la noi în țară”.

Anca Buzoianu, rector UMF Cluj: „Pregătirea profesorilor, curicula modernizată și faptul că le oferim pregătire practică, în primul rând. De pildă, în centrul de simulare pe care îl are universitatea, în ultimul an am făcut investiții de peste 3 milioane de euro."

Taxele de școlarizare depășesc 8.000 de lei pe an.

