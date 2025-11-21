Criză de locuri la un adăpost din Onești. Nu mulți oferă case patrupezilor. „Am nevoie de câine că am dușmani”

Pericol pentru câinii fără stăpân din județul Bacău, după ce adăpostul din Onești aproape și-a atins capacitatea maximă.

Autoritățile caută soluții pentru a nu se ajunge la eutanasierea patrupedelor. Oamenii sunt îndemnați să adopte un prieten pe viață.

Zilnic, mulți câini sunt adunați din zonele limitrofe ale Oneștiului și aduși în adăpost.

Mihaela Călin Ochean, șef adăpost: „Din varii motive de a nu omorî puii sau câinii, ei consideră că dacă vin la oraș și îi lasă aici vor avea parte de o soartă mai bună.”

Acesta a fost și cazul lui Bobiță, un locatar cu vechime. Este în adăpostul public Onești de aproximativ un an și jumătate. Are aproximativ 3 ani, foarte blând, foarte prietenos, iar în preajma copiilor este foarte jucăuș.

Doar că în adăpost situația este la limită. Din cele 600 de locuri disponibile, doar 4 mai sunt libere. Autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a nu se ajunge la eutanasiere.

Claudiu Găburel, viceprimar Onești: „Facem apel către cetățenii municipiului nostru și prin toate campaniile noastre de adopție pentru a veni să adopte un cățel.”

Chiar dacă adopția este gratuită, sunt puțini doritori. 100 de câini și-au găsit o familie în acest an.

Bărbat: „Am nevoie de câine că am dușmani. Vine, mă fură și mi-am luat un câine să mă apere. Mai am unul acasă.”

Femeie: „Da, bineînțeles că mă bucură ca și pe un copil. Și el e tot suflet.”

Animalele sunt sterilizate, deparazitate, microcipate și au carnete de sănătate.

