Le găsim în aluaturi, chipsuri ori prăjituri. Nu sunt recunoscute de organism. Pentru că nu le recunoaștem, odată ce le consumăm, ne apărăm. Și producem inflamație. Inflamația cronică înseamnă boală cardio-vasculară.

Dr. Iulian Călin, cardiologie intervențională: „Le găsim în cele mai multe prăjituri făcute de-a gata – cum se spune. Astea au foarte multe grăsimi trans. Cresc nivelul colesterolului rău uite așa, dintr-o dată. Dacă noi avem un obicei de a mânca regulat astfel de alimente cu aceste grăsimi, pe care organismul nu le recunoaște, ravagii rezultă în urma acestui regim alimentar. Referindu-ne strict la grăsimile trans, ele cresc inflamația, care este la baza începerii depunerii colesterolului în artere și progresează până la înfundarea lor.”

Grăsimile trans cresc colesterolul rău și scad colesterolul bun

Grăsimile trans scad colesterolul bun, protector din sânge, numit HDL colesterol. Simultan, cresc nivelul colesterolului rău, numit LDL colesterol. Acest fenomen se vede și în cazul copiilor, din păcate.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Avem o creștere importantă la LDL și o scădere a HDL. Am văzut asta și la un copil normoponderal, care mânca o pungă de chipsuri pe zi. Asta era plăcerea lui și ajunsese la un colesterol mai mare decât la părinților lui. Am scos acel chips zilnic și am reușit să aducem colesterolul în 3-4 săptămâni.”

Copiii recuperează colesterolul normal fără grăsimi trans

Din fericire, în cazul copiilor, fără agresiunea grăsimilor trans, colesterolul din sânge ajunge la normal în doar o lună. Copilul însă are nevoie, obligatoriu, de grăsimi în tot procesul de creștere.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Discuția ar trebui să înceapă de la ce introducem – introducem alimente bogate în grăsimi sănătoase. Pește gras – care foarte rar e în dieta unui copil, nuci, alune, caju, fistic, o gamă de alimente pe care ar trebui să le aibă toți copiii.”

Fisticul ori alunele crude sunt ușor de acceptat de către copii. Sunt alternativa la dulciurile ambalate. Și scad colesterolul rău din sânge.

