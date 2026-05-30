Europa a realizat economii uriașe la costurile energiei în 2025 datorită reducerii dependenței de combustibili fosili poluanți, prin stimularea investițiilor în surse regenerabile.

Folosirea energiei eoliene și solare pentru producerea electricității a dus la o dependență semnificativ mai mică de importurile de petrol și gaze, potrivit think tank-ului energetic Ember. Europa pare să continue aceste economii și în 2026, pe măsură ce producția de energie regenerabilă atinge niveluri record datorită condițiilor ideale de primăvară.

Europa economisește miliarde

UE a economisit 51,4 miliarde de euro în 2025 prin reducerea importurilor de combustibili fosili, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Investițiile în regenerabile au pregătit Europa și pentru a face față șocurilor de preț cauzate de războiul SUA–Israel–Iran.

„Tranziția energetică a Europei dă roade — economiile de 60 de miliarde de dolari de anul trecut vor fi depășite anul acesta, pe măsură ce prețurile petrolului, gazelor și cărbunelui cresc”, a declarat un purtător de cuvânt al Ember pentru Euronews Earth.

„Datorită energiei regenerabile, sectorul electric este cel mai puțîn afectat dintre toate sectoarele energetice ale Europei — majoritatea importurilor de combustibili fosili sunt acum în afara sectorului energetic. De aceea este încurajator să vedem că investițiile Europei se mută spre electrificare, pentru a reduce consumul de petrol în transport și consumul de gaze în încălzire și industrie.”

În 2025, UE a importat produse energetice în valoare de 336,7 miliarde de euro, însumând 723,3 milioane de tone. Comparativ cu 2024, importurile au scăzut atât ca valoare (-11,1%), cât și ca volum (-0,6%), potrivit think tank-ului Strategic Perspectives.

Investițiile în energie regenerabilă

În schimb, UE a investit 90 miliarde de euro în energie regenerabilă. Energia solară a fost performerul principal: cu o producție totală de peste 340 TWh, a ajuns la 12,5% din mixul energetic al UE.

Producția solară a crescut cu peste 60 TWh față de anul precedent, echivalentul consumului anual de electricitate al Portugaliei.

Investițiile în regenerabile, electrificare și eficiență energetică sunt benefice atât pentru mediu, cât și pentru consumatori, spune Marin Gillot, analist energetic la Strategic Perspectives.

„Energia curată nu mai este doar despre climă, ci și o strategie economică și geopolitică. Cu cât Europa se îndepărtează mai rapid de combustibilii fosili, cu atât cetățenii și companiile sunt mai puțin expuși la șocuri de preț și instabilitate geopolitică.”

Eolienele și panourile solare au produs mai multă energie decât gazul la nivel global în aprilie

Eolienele și panourile solare au produs mai multă electricitate decât gazul la nivel global pentru prima dată într-o lună (aprilie 2026), potrivit datelor analizate de Ember. Împreună, acestea au generat 22% din electricitatea globală în aprilie 2026, comparativ cu 20% din gaz.

Acest moment a avut loc în prima lună completă a noii crize energetice globale declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu, arătând cât de rapid schimbă energia regenerabilă structura producției de electricitate, chiar și în perioade de volatilitate a pieței combustibililor fosili.

La nivel global, producția a crescut estimat cu 13% față de anul anterior, cu evoluții în piețe majore precum China (+14%), UE (+13%), Marea Britanie (+35%), SUA (+8%), Australia (+17%), Chile (+24%) și Brazilia (+4%).

Totuși, Ember subliniază că eolienele și solarul au depășit gazul doar într-o singură lună, nu pe întregul an.

Aprilie este luna cea mai probabilă pentru acest tip de record, deoarece primăvara în emisfera nordică aduce vânturi puternice și producție solară ridicată, în timp ce cererea de electricitate este de obicei mai scăzută între sezonul de încălzire și cel de răcire.