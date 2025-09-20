OMS primește puteri sporite: "urgența pandemică" poate intra în vigoare. Sunt însă și limite

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgență pandemică", odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaționale actualizate, menite să îmbunătățească pregătirea la nivel global în cazul declanșării unor viitoare pandemii.

Măsura vine în contextul lecțiilor învățate din pandemia de COVID-19 și a necesității unei coordonări mai eficiente a răspunsului internațional la crizele sanitare, arată news.ro.

Criteriile pentru activarea noii alerte

Regulamentul Sanitar Internațional (International Health Regulations / IHR) actualizat, care stabilește reguli comune pentru țările membre pentru prevenirea și gestionarea pandemiilor la nivel internațional, permite OMS să activeze noul nivel de alertă în anumite situații critice:

când apare un virus care riscă să se răspândească dincolo de granițele naționale

când capacitatea sistemelor de sănătate este amenințată

când există riscul unor consecințe sociale și economice majore

când este necesară o reacție rapidă și coordonată la nivel internațional

Acest nou nivel de alertă este menit să mobilizeze statele membre pentru a lua măsuri preventive și de protecție împotriva bolilor periculoase.

Cerințe pentru statele membre

Noile reguli impun, de asemenea, ca fiecare țară să își dezvolte capacitatea de a detecta, monitoriza și combate agenții patogeni încă din stadiul incipient al unei posibile crize sanitare.

În acest scop, OMS va sprijini statele membre în crearea unor autorități naționale dedicate gestionării acestor situații. Actualizarea include și cerințe privind capacitatea combaterii informațiilor false despre boli și măsurile de protecție recomandate.

Limitele autorității OMS

OMS a precizat că, în conformitate cu aceste norme, poate doar să emită recomandări și ghiduri pentru gestionarea situațiilor de criză, fără a impune măsuri obligatorii, precum instituirea stării de urgență, vaccinarea obligatorie sau închiderea frontierelor.

Implementarea recomandărilor rămâne la latitudinea fiecărui stat membru, păstrând astfel suveranitatea națională în luarea deciziilor de sănătate publică.

Tratatul pentru pandemii - cooperare internațională consolidată

La începutul acestui an, peste 190 de state membre ale OMS au adoptat un tratat privind pandemiile, care urmărește o mai bună pregătire și cooperare internațională în cazul unor viitoare crize sanitare, inclusiv măsuri pentru asigurarea unei distribuții echitabile a ajutoarelor și a vaccinurilor la nivel mondial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













