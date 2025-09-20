OMS primește puteri sporite: "urgența pandemică" poate intra în vigoare. Sunt însă și limite

Stiri Sanatate
20-09-2025 | 08:21
Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS
Profimedia

Noile norme internaționale actualizate permit organizației să mobilizeze statele membre în situații critice, fără însă a impune însă măsuri obligatorii.

autor
Mihai Niculescu

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgență pandemică", odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaționale actualizate, menite să îmbunătățească pregătirea la nivel global în cazul declanșării unor viitoare pandemii.

Măsura vine în contextul lecțiilor învățate din pandemia de COVID-19 și a necesității unei coordonări mai eficiente a răspunsului internațional la crizele sanitare, arată news.ro.

Criteriile pentru activarea noii alerte

Regulamentul Sanitar Internațional (International Health Regulations / IHR) actualizat, care stabilește reguli comune pentru țările membre pentru prevenirea și gestionarea pandemiilor la nivel internațional, permite OMS să activeze noul nivel de alertă în anumite situații critice:

  • când apare un virus care riscă să se răspândească dincolo de granițele naționale

  • când capacitatea sistemelor de sănătate este amenințată

  • când există riscul unor consecințe sociale și economice majore

  • când este necesară o reacție rapidă și coordonată la nivel internațional

Acest nou nivel de alertă este menit să mobilizeze statele membre pentru a lua măsuri preventive și de protecție împotriva bolilor periculoase.

Citește și
copii
OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice

Cerințe pentru statele membre

Noile reguli impun, de asemenea, ca fiecare țară să își dezvolte capacitatea de a detecta, monitoriza și combate agenții patogeni încă din stadiul incipient al unei posibile crize sanitare.

În acest scop, OMS va sprijini statele membre în crearea unor autorități naționale dedicate gestionării acestor situații. Actualizarea include și cerințe privind capacitatea combaterii informațiilor false despre boli și măsurile de protecție recomandate.

Limitele autorității OMS

OMS a precizat că, în conformitate cu aceste norme, poate doar să emită recomandări și ghiduri pentru gestionarea situațiilor de criză, fără a impune măsuri obligatorii, precum instituirea stării de urgență, vaccinarea obligatorie sau închiderea frontierelor.

Implementarea recomandărilor rămâne la latitudinea fiecărui stat membru, păstrând astfel suveranitatea națională în luarea deciziilor de sănătate publică.

Tratatul pentru pandemii - cooperare internațională consolidată

La începutul acestui an, peste 190 de state membre ale OMS au adoptat un tratat privind pandemiile, care urmărește o mai bună pregătire și cooperare internațională în cazul unor viitoare crize sanitare, inclusiv măsuri pentru asigurarea unei distribuții echitabile a ajutoarelor și a vaccinurilor la nivel mondial.

Sursa: News.ro

Etichete: OMS, urgenta, pandemii, puteri,

Dată publicare: 20-09-2025 08:16

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează OMS. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili
Stiri externe
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează OMS. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili

Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, a anunțat OMS într-un nou raport.

OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice
Stiri Sociale
OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. OMS recunoaște că fenomenul a luat amploare, iar responsabilitatea stopării sale nu revine doar părinților, ci și autorităților.

Motivul pentru care aproape două milioane de oameni mor în Europa în fiecare an, deși ar putea fi evitat. Avertismentul OMS
Stiri externe
Motivul pentru care aproape două milioane de oameni mor în Europa în fiecare an, deși ar putea fi evitat. Avertismentul OMS

Aproape 2 milioane de decese din cauza bolilor cronice pot fi evitate în fiecare an printr-o mai bună prevenţie sau tratament, a indicat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), decese care generează pierderi de aproape 440 de miliarde de euro.

 

Prima țară africană cu epidemie majoră de HIV care elimină transmiterea virusului de la mamă la copil
Stiri Diverse
Prima țară africană cu epidemie majoră de HIV care elimină transmiterea virusului de la mamă la copil

Botswana este prima țară din Africa cu un număr mare de cazuri de HIV care primește statutul Gold Tier de la OMS pentru eliminarea transmiterii verticale a virusului.

OMS monitorizează o nouă tulpină de COVID-19 care e prezentă în Franța. Când ar putea crește cazurile în Europa
Stiri externe
OMS monitorizează o nouă tulpină de COVID-19 care e prezentă în Franța. Când ar putea crește cazurile în Europa

O nouă tulpină a SARS-CoV-2, virusul care a provocat pandemia de Covid-19, a provocat o creştere a numărului de cazuri în Asia şi a fost depistată în premieră şi în Franţa.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28