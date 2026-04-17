În plus, i-a cerut unui bolnav contravaloarea unui dispozitiv medical pe care îl decontase Casa de Asigurări de Sănătate. Ca să o prindă, anchetatorii au folosit un investigator sub acoperire.

Asistenta de la Spitalul Foișor - spun procurorii Parchetului Capitalei - a primit prima șpagă de 4.000 de euro în 2019. I-a promis atunci unei femei că o va ajuta să se angajeze la un spital de ginecologie. Apoi i-a mai cerut 4.000 de euro pentru un post la Direcția de Sănătate Publică.

Trei ani mai târziu, i-a pretins unui pacient 10.000 de lei. Banii - susținea asistenta - erau pentru un chirurg și un anestezist, pentru o operație de protezare și pentru rezervarea dispozitivului cu prioritate. La câteva zile distanță, aceeași poveste livrată altui pacient i-a mai adus 5.000 de lei șpagă.

La care s-au adăugat apoi 12.500 de lei de la mama altui pacient care avea nevoie de o operație. De asemenea, l-a convins pe fiul unei paciente să îi plătească 9.900 de lei pentru un dispozitiv medical pe care îl decontase deja Casa de Asigurări de Sănătate. Anchetatorii au intrat pe fir după un denunț făcut la Direcția Generală Anticorupție.

Judecătorii care au condamnat-o în prima instanță i-au reproșat asistentei că „Inculpata ar fi exploatat fiecare ocazie ivită în scopul obținerii unor sume de bani de la persoane aflate în stare de vulnerabilitate fizică şi psihică”. (Sursa Sentința Tribunalului București)

Corespondent PRO TV: „Ca să strângă cât mai multe dovezi împotriva asistentei corupte, procurorii Parchetului Capitalei au apelat la un investigator cu identitate protejată. Iar acesta i-a plătit femeii nu mai puțin de 4.000 de lei ca să pună o vorbă bună pentru un pacient la șeful secției de recuperare din spitalul Foișor”.

Pe lista șpăgilor primite de asistenta medicală s-au adăugat și 8.000 de euro bani primiți de la fiul unui pacient. I-a spus acestuia că va vorbi cu medicii și asistentele de la Spitalul de Urgență Floreasca pentru a-i trata părintele.

Corespondent PRO TV: „Ca să își ușureze pedeapsa și să nu ajungă în spatele gratiilor, asistenta s-a decis să își pună cenușă în cap, să recunoască acuzațiile, dar mai ales să returneze toate șpăgile pe care le-a primit. Așa că judecătorii au decis să o condamne la o pedeapsă de trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării”.

Asistenta a transmis prin avocată că nu va comenta pedeapsa primită. Ea este obligată să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității. În plus, i-a fost confiscată contravaloarea șpăgilor primite, peste 20.000 de euro.