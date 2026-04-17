Prima rundă de discuții a avut loc joi-noapte, la Washington, în prezența miniștrilor Sănătății și Finanțelor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Prima rundă a negocierilor cu Pfizer a durat aproximativ o oră și jumătate. La întâlnirea cu cei doi demnitari români au venit cinci reprezentanți ai companiei Pfizer, iar discuția a fost, conform ministrului Alexandru Rogobete, echilibrată și profesionistă.

Americanii au întrebat ce fel de medicamente ne-ar interesa.

Așa cum ministrul Sănătății a spus în nenumărate rânduri, pentru cele 600 de milioane de euro pe care le datorăm companiei farmaceutice, autoritățile de la noi vor să primească medicamente inovatoare, în special pentru bolnavii cu cancer și cei cu boli rare.

Oficialii au subliniat cât de important este sistemul de sănătate și au vorbit despre relația de lungă durată dintre România și Pfizer. În același timp, și-au arătat disponibilitatea de a colabora și pe viitor, mai ales în cercetarea și dezvoltarea de medicamente noi.

Ministrul Sănătății susține că negocierea cu gigantul farmaceutic este un proces care nu se încheie în urma acestei întâlniri, dar ea reprezintă un început important.”

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, compania a precizat că: „Pfizer păstrează confidențialitatea asupra oricăror discuții cu guvernele. Așa cum a declarat anterior, Pfizer se așteaptă ca România să respecte decizia instanței.”

Avem această datorie pentru că statul român nu a mai cumpărat 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 pe care le-a contractat în pandemie. Prin urmare, compania a dat statul în judecată și a câștigat.