Cele 2 rezervoare de oxigen care alimentează toți pacienții sunt amplasate în curte, la câteva sute de metri distanță de Spitalul Sfântul Pantelimon. În jurul orei 16 s-a auzit un zgomot puternic făcut de evacuarea oxigenului sub presiune. Atunci bărbatul, care a ajuns în zonă sărind gardul din spatele spitalului, a luat o bucată de țeavă.

Corespondent PRO TV: „Potrivit unor surse medicale, în acel moment unul dintre pacienți era pe masa de operație. A fost trezit din anestezie și pentru a evita orice risc, intervenția chirurgicală a fost amânată."

Problema a fost remediată, însă la 3 ore distanță, s-a repetat. Iar angajații spitalului și-au dat seama că fusese un incident intenționat.

Corespondent PRO TV: „A doua oară, în jurul ore 19, atunci când a fost alertată și poliția, bărbatul în vârsta de 65 a furat o altă țeavă și un robinet din instalație. Toate piesele furate au fost găsite de polițiști la un centru de colectare din Sectorul 2 al Capitalei”.

În acest timp, angajații spitalului au ajutat pacienții aflați în stare gravă cu oxigen din buteliile din rezervă. Un stoc suplimentar a fost oferit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Dr. Cristian Bǎlǎlǎu, managerul spitalului Sf. Pantelimon: „În total 28 de bolnavi, cei care aveau neapărat nevoie de oxigen. 14 în ATI, 8 în UPU, 6 în terapia de coronarieni și în terapia de p-ulmonari. Zgomotul produs de evacuarea acelui oxigen sub presiune s-a auzit probabil la câteva sute de metri, inclusiv în toate încăperile din spital.”

Individul a fost prins de polițiști după aproape 24 de ore. Anchetatorii urmează să stabilească dacă avea discernământ în acel moment.