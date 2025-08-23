Noi reguli pentru spitalele din România din septembrie. Datele despre pacienți și gradul de ocupare vor fi publice

Din luna septembrie spitalele vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparenţă în activitate, cum ar fi numărul de pacienţi internaţi sau cel al bolnavilor transferaţi în alte spitale.

„Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparenţă. Şi anume - numărul de pacienţi internaţi, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuţie din contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi numărul de pacienţi transferaţi în alte spitale”, a spus ministrul Sănătăţii.

Întrebat despre stadiul la care se află construcţia spitalelor regionale, oficialul a arătat că primul care va fi dat în folosinţă va fi cel din Craiova.

„În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătăţii, cele trei proiecte pentru spitalele regionale erau complet blocate. Atunci a început licitaţia pentru toate trei, la Craiova se lucrează şi va fi primul spital regional dat în folosinţă. La Iaşi a existat o contestaţie care s-a finalizat şi estimez că din octombrie vor începe lucrările efective, iar la Cluj tocmai ce s-a finalizat licitaţia”, a detaliat ministrul Sănătăţii.

Sursa: Agerpres

