Moment istoric. Un medicament revoluționar împotriva virusului HIV a fost autorizat în UE. Se va găsi în toate țările membre

Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament sub forma unei injecţii bianuale dezvoltate de Gilead Sciences pentru prevenirea HIV, a anunţat marţi compania, transmite Reuters.

Medicamentul, cunoscut sub denumirea ştiinţifică Lenacapavir, va fi comercializat în Europa cu numele Yeytuo. Acesta a fost aprobat în iunie și de autorităţile de reglementare din Statele Unite, unde este comercializat sub denumirea Yeztugo.

Medicamentul va fi găsit în toate statele membre UE

Aprobarea CE se aplică utilizării în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Înainte ca medicamentul să poată fi pus la dispoziţia pacienţilor, Gilead va trebui să stabilească preţurile şi condiţiile de compensare cu sistemele de sănătate din fiecare ţară.

În Statele Unite, preţul de listă al Gilead pentru Yeztugo este de peste 28.000 de dolari pe an. Unii asiguratori americani amână acoperirea costurilor pentru noua injecţie, invocând preţul ridicat al acesteia în comparaţie cu medicamentele generice.

Analiştii estimează că medicamentul va avea vânzări de peste 4 miliarde de dolari pe an până în 2029, potrivit LSEG.

CE a aprobat medicamentul pentru profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru reducerea riscului de infectare cu HIV pe cale sexuală la adulţii şi adolescenţii care prezintă risc crescut de a contracta virusul mortal.

Lenacapavir s-a dovedit în proporţie de aproape 100% eficient în prevenirea HIV în studiile clinice ample efectuate anul trecut, oferind noi speranţe în ceea ce priveşte întreruperea transmiterii virusului care infectează anual 1,3 milioane de persoane.

Gilead a declarat că cererea sa pentru UE a fost analizată în cadrul unui calendar accelerat şi a primit un an suplimentar de protecţie pe piaţă. Compania a declarat că a depus, de asemenea, cereri de revizuire pentru Lenacapavir cu administrare bianuală pentru PrEP la autorităţile din Australia, Brazilia, Canada, Africa de Sud şi Elveţia, precizând că urmează să înainteze solicitări similare în Argentina, Mexic şi Peru.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat, în luna iulie, Lenacapavir ca opţiune suplimentară pentru PrEP pentru prevenirea HIV.

Câte persoane suferă în România de SIDA

În România, la data de 30 iunie 2024, numărul pacienților infectați cu HIV/SIDA în viață era de 18.359, dintre care 144 din grupa de vârstă 0-14 ani, 126 din grupa de vârstă 15-19 ani și 18.089 de persoane cu vârsta ≥ 20 ani, potrivit INSP.

Peste 2,6 milioane de persoane regiunea OMS Europa sunt infectate cu HIV, potrivit unui raport ECDC/WHO publicat în noiembrie 2024, bazat pe date din 2023. „WHO European Region” (Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății) este una dintre cele șase regiuni geografice în care este împărțită OMS (Organizația Mondială a Sănătății) pentru a coordona mai bine activitățile de sănătate publică. Acoperă 53 de țări, nu doar țările membre ale Uniunii Europene, ci și multe țări din Europa de Est, Asia Centrală și unele părți din vestul Asiei.

