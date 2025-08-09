O pastilă zilnică ar putea reduce greutatea cu 12% în 72 de săptămâni, arată un studiu. Ce efecte adverse există

Stiri Diverse
09-08-2025 | 10:52
obezitate
Shutterstock

Un nou medicament sub forma unei pastile luate zilnic promite să fie o soluție eficientă și comodă la obezitate.

 

autor
Stirileprotv

Testele pentru  pastilă au arătat că aceasta poate ajuta pacienții să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală în decurs de 72 de săptămâni, scrie BBC.

Producătorul, Eli Lilly, spune că medicamentul, care nu este încă autorizat, ar putea fi disponibil anul viitor. Pastila zilnică, numită orforglipron, acționează prin suprimarea apetitului și prin inducerea unei senzații mai rapide de sațietate.

Care sunt efectele secundare

Rezultatele preliminare ale unui studiu clinic amplu arată că persoanele care au luat doza maximă au pierdut în medie 12 kilograme în 16 luni, însă aproximativ unul din zece participanți a renunțat la tratament din cauza efectelor secundare, inclusiv greață și vărsături.

Pe lângă pierderea în greutate, participanții au beneficiat și de scăderi ale colesterolului, grăsimilor din sânge și tensiunii arteriale.

Citește și
manevra sinucigasa a1
Manevră sinucigașă pe A1. Șofer de 64 de ani, lovit în plin după ce a întors brusc pe autostradă

Dr. Kenneth Custer, de la Eli Lilly, a declarat că firma intenționează să depună cererea de autorizare înainte de sfârșitul anului și se pregătește pentru o „lansare globală pentru a răspunde acestei nevoi urgente de sănătate publică”.

Pastila este mult mai puțin eficientă decât injecțiile

Cele 12% pierdere în greutate obținute cu orforglipron se compară cu pierderea de 22% înregistrată de pacienții tratați cu Mounjaro, administrat printr-o injecție săptămânală. Ambele medicamente sunt produse de Eli Lilly.

Chiar dacă este mai puțin eficientă, pastila ar putea avea un potențial comercial semnificativ, oferind o opțiune fără ace pentru reducerea obezității.

Experții în obezitate speră ca medicamentul oral să fie mult mai ieftin decât actualele injectabile, ceea ce l-ar face accesibil pentru mult mai mulți pacienți.

Sursa: BBC

Etichete: obezitate, slabit, pastila, Tratament,

Dată publicare: 09-08-2025 10:52

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Manevră sinucigașă pe A1. Șofer de 64 de ani, lovit în plin după ce a întors brusc pe autostradă
Stiri Diverse
Manevră sinucigașă pe A1. Șofer de 64 de ani, lovit în plin după ce a întors brusc pe autostradă

Gestul inconștient al unui șofer putea să se sfârșească tragic pe Autostrada A1, între Pitești și Capitală.

O grădină zoologică din Budapesta a serbat 159 de ani de existență. Vizitatorii s-au bucurat de tururi și ateliere creative
Stiri Diverse
O grădină zoologică din Budapesta a serbat 159 de ani de existență. Vizitatorii s-au bucurat de tururi și ateliere creative

În Budapesta, una dintre cele mai vechi grădini zoologice din lume a serbat 159 de ani de existență cu un adevărat festin pentru locatari.

Roșii dulci și parfumate - cele mai bune soiuri pentru consum proaspăt. Cum să alegi și să crești roșii delicioase
Stiri Diverse
Roșii dulci și parfumate - cele mai bune soiuri pentru consum proaspăt. Cum să alegi și să crești roșii delicioase

Roșiile dulci și parfumate sunt preferatele multora pentru consumul proaspăt, datorită gustului lor intens și aromelor bogate. Alegerea soiului potrivit poate face diferența între o recoltă obișnuită și una plină de savoare.  

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12