O pastilă zilnică ar putea reduce greutatea cu 12% în 72 de săptămâni, arată un studiu. Ce efecte adverse există

Un nou medicament sub forma unei pastile luate zilnic promite să fie o soluție eficientă și comodă la obezitate.

Testele pentru pastilă au arătat că aceasta poate ajuta pacienții să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală în decurs de 72 de săptămâni, scrie BBC.

Producătorul, Eli Lilly, spune că medicamentul, care nu este încă autorizat, ar putea fi disponibil anul viitor. Pastila zilnică, numită orforglipron, acționează prin suprimarea apetitului și prin inducerea unei senzații mai rapide de sațietate.

Care sunt efectele secundare

Rezultatele preliminare ale unui studiu clinic amplu arată că persoanele care au luat doza maximă au pierdut în medie 12 kilograme în 16 luni, însă aproximativ unul din zece participanți a renunțat la tratament din cauza efectelor secundare, inclusiv greață și vărsături.

Pe lângă pierderea în greutate, participanții au beneficiat și de scăderi ale colesterolului, grăsimilor din sânge și tensiunii arteriale.

Dr. Kenneth Custer, de la Eli Lilly, a declarat că firma intenționează să depună cererea de autorizare înainte de sfârșitul anului și se pregătește pentru o „lansare globală pentru a răspunde acestei nevoi urgente de sănătate publică”.

Pastila este mult mai puțin eficientă decât injecțiile

Cele 12% pierdere în greutate obținute cu orforglipron se compară cu pierderea de 22% înregistrată de pacienții tratați cu Mounjaro, administrat printr-o injecție săptămânală. Ambele medicamente sunt produse de Eli Lilly.

Chiar dacă este mai puțin eficientă, pastila ar putea avea un potențial comercial semnificativ, oferind o opțiune fără ace pentru reducerea obezității.

Experții în obezitate speră ca medicamentul oral să fie mult mai ieftin decât actualele injectabile, ceea ce l-ar face accesibil pentru mult mai mulți pacienți.

