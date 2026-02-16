România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, tot mai mulţi copii sunt privaţi de imunizare, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua, administrată la cinci ani.

Conform unui studiu calitativ al Salvaţi Copiii România, cele mai recente date arată că pentru prima doză acceptarea este de 47,4%. Principalele cauze ţin de carenţele informaţionale, dezinformarea din social media, precum şi de bariere sistemice, cum ar fi birocraţia excesivă, lipsa resurselor materiale, desfiinţarea vaccinării în şcoli şi lipsa transportului.

Organizaţia le solicită autorităţilor simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor, traininguri în comunicare pentru personalul medical, precum şi dezvoltarea unei echipe multidisciplinare la nivel local care să promoveze vaccinarea copiilor.

Din cele 32.265 de cazuri de rujeolă din Europa, 27.568 sunt din România

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 şi 31 ianuarie 2025 numărul total de persoane diagnosticate în Uniunea Europeană cu rujeolă a fost de 32.265, dintre care 27.568 proveneau din România, ceea ce corespunde unui nivel de peste 85% din total. A doua ţară din top este la mare distanţă - Italia, cu 1.097 de cazuri, precizează Salvaţi Copiii într-un comunicat transmis luni.

În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, dintre care 27.720 la copii sub 15 ani şi 3.188 la adolescenţi între 15 şi 19 ani. În acelaşi interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, conform INSP.

Acoperirea vaccinală naţională arată următoarea situaţie: BCG - 93,5%, Hep B (trei doze) - 55%, DTPa - împotriva difteriei, tetanosului şi pertussis acelular (trei doze) - 55%, VPI - vaccinul polio inactivat (trei doze) - 55%, Hib (trei doze) - 55%, Pneumococic (trei doze) - 54%, ROR (o doză) - 47,4%.