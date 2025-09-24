Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: De la 1 octombrie, transparenţa nu mai e opţională pentru spitale

24-09-2025 | 20:07
Managerii de spitale publice au obligaţia de a publica periodic, din 1 octombrie, pe site-urile unităţilor sanitare, date despre activitatea acestora.

Ioana Andreescu

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate faţă de pacienţi, faţă de personalul medical şi faţă de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online. Managerii de spitale publice au obligaţia de a publica periodic, pe site-urile unităţilor, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc'', a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, miercuri, pe Facebook.

Această măsură este reglementată prin ordin al ministrului Sănătăţii şi stabileşte o schimbare "majoră" în modul în care spitalele publice îşi raportează activitatea, a subliniat Rogobete.

„Transparenţa nu mai este opţională, ci o regulă obligatorie. Managerii trebuie să facă cunoscute informaţiile despre activitatea medicală, economică şi administrativă a spitalelor, inclusiv indicatorii de performanţă pentru ei şi pentru şefii de secţie. În mod regulat, vor fi afişate numărul de transferuri către alte unităţi şi serviciile oferite pe fiecare specialitate'', a menţionat ministrul.

Printre datele care vor fi publicate se numără:

* indicatori de calitate: rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, procentul de reinternări la 48 de ore după externare, procentul de pacienţi internaţi şi apoi transferaţi într-un alt spital în primele 72 de ore, gradul de satisfacţie a pacienţilor;

* date financiare: venituri totale ale spitalului, venituri realizate în baza contractului cu CNAS, venituri de la bugetul de stat, venituri din proiecte cu finanţare nerambursabilă, venituri din servicii medicale acordate contra cost, cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi şi dezinfectanţi;

* date de utilizare a serviciilor: numărul de spitalizări continue, numărul de spitalizări de zi, durata medie de spitalizare, rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital, indicele de complexitate a cazurilor (ICM), numărul de consultaţii efectuate în ambulatoriul integrat, meniul zilnic, detaliat pe regimuri.

''Indicatorii de performanţă nu vor fi doar simple date statistice, vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi a fiecărui şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu'', a mai spus ministrul Sănătăţii.

Sursa: Agerpres

