Amândouă au un sistem care transmite alerte și informații către cei de la Crucea Roșie, în timpul folosirii.

Potrivit studiilor medicale, dacă manevrele se fac în primele cinci minute, șansele de salvare a pacientului cresc până la 50–70%.

Dispozitivele medicale au fost instalate în două puncte importante din Alba Iulia: unul în inima Cetății Alba Carolina, iar celălalt în centrul orașului și pot fi utilizate de oricine în caz de urgență, până la sosirea echipajelor medicale.

Cetatea Alba Carolina este vizitată anual de zeci de mii de turiști, iar în cazul unei urgențe medicale, aparatul poate face diferența dintre viață și moarte.

Adrian Dușa, director Crucea Roșie Alba Iulia: „Șansele de supraviețuire cresc dacă se pune defibrilator pe pacient în primele minute. Apoi, astfel de defibrilatoare se găsesc în toate marile orașe din Europa.”

Turist Brașov: „Atâta lume circulă pe aici, nu știi niciodată când se întâmplă să fie probleme.”

Reporter: „Poate salva vieți?”

Turist: „Sigur, eu am dublu bypass, așa că știu ce înseamnă.”

Turistă: „Turiști mulți sunt cazuri care ar avea nevoie de un asemenea aparat și ajută și salvează vieți omenești. Este foarte ușor, numai trebuie să parcurgi instrucțiunile primite de aparat.”

Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: „Am văzut cât de ușor este de folosit un astfel de aparat în caz de necesitate și are limba engleză, limba germană și limba română.”

Cele două defibrilatoare au fost achiziționate de Crucea Roșie. Iar în perioada următoare, alte două vor fi instalate în Sebeș și Cugir.