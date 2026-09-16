Potrivit datelor recente, numărul pacienților care ajung în cabinetele medicale cu afecțiuni grave ale picioarelor a crescut cu 20 la sută față de anul trecut. Specialiștii avertizează că, din vanitate, obișnuință sau tentați de cumpărăturile online, mulți poartă încălțări cu o mărime sau chiar două mai mici.

Emanuela merge de un an la un specialist care se ocupă de sănătatea picioarelor. Ani la rând a purtat încălțăminte mai mică cu două numere și a rămas fără o unghie.

Emanuela Cosovei, pacientă: „Mi-a zis de la început că problema mea provine de la pantofii prea înguști. Nu realizam că se poate de la un pantof.”

Ana Maria Sârbu, specialist în sănătatea picioarelor: „O persoană stă la muncă între 8-10 ore. Dimineața are un număr, seara are un alt număr. Oamenii nu-și dau seama că se umflă.”

Iar o altă doamnă și-a donat toată colecția de pantofi cu toc, pentru că a avut nevoie de tratament după purtarea lor îndelungată.

Carmen Grâu, pacientă: „Din cauza încălțămintei elegante și necorespunzătoare. Numai toc subțire, tot ascuțit. Degete strânse, unghii îngrămădite. Trebuia să stea bine pe picior. Efectele, în timp, s-au văzut: s-au nenorocit unghiile.”

Și unii bărbați se confruntă cu astfel de neplăceri.

Pe de altă parte, potrivit medicilor, unii aleg conștient pantofi care îi strâng.

Maria Bargan, reprezentant cabinet de specialitate: „Din cauză că se complexează că au piciorul prea mare, își cumpără încălțăminte cu o mărime, două mai mici, ca să arate perfect. Ajungem să deformăm degetele, să traumatizăm unghiile.”

Potrivit Asociației de Podologie, numărul celor care au ajuns în cabinetele de specialitate a crescut alarmant față de anul trecut.

Ana Șestacova, medic de familie: „Nu avem o educație a piciorului. E foarte important să ne axăm și pe lățimea șosetei. Așa cum acționează încălțămintea foarte strâmtă în vârf, așa poate acționa și șoseta.”

Pentru că nevoia de specialiști este din ce în ce mai mare, în acest an a fost lansat primul program de studii în domeniu la Facultatea de Științe Medicale a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde au fost admiși 26 de tineri.

Norina Alinta Găvan, coordonatoare program Podiatrie UBB Cluj-Napoca: „Este o nevoie socială, pentru că nu există om pe fața pământului care să aibă picior perfect.”

Durata studiilor este de patru ani. Absolvenții obțin o diplomă de licență și pot profesa oficial ca podiatri, având o calificare medicală recunoscută.