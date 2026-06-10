Sunt atât de multe unelte prin care poți să modifci fotografia originilă încât de multe ori ajunge să nu mai semene cu originilul.

Această funcție nouă se numște ”Spatial Reframing”.

După ce ai făcut fotografia, ai opțiunea de editare în Apple Intelligence în care poți să schimbi încadratura fotografiei. Poți să schimbi poziția camerei din care a fost făcută fotografia.

Vedem la toți mai mulți producători de telefoane această posibilitate de editare a fotografiilor.

Mai multe detalii în VIDEO atașat.