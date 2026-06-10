Schimbările climatice și El Niño au dus temperatura globală la +1,42°C față de nivelul preindustrial, cu valuri de căldură în Europa și fenomene extreme pe mai multe continente, scrie Reuters.

Cea mai caldă lună mai înregistrată a fost în 2024, în serii de date care datează din 1940.

Temperatura medie globală de luna trecută a fost cu 1,42 grade Celsius peste media din perioada preindustrială a secolului al XIX-lea.

Europa de Vest a traversat unul dintre cele mai severe valuri de căldură înregistrate atât de devreme în an.

C3S afirmă că valul de căldură extrem din Europa este în concordanță cu așteptările oamenilor de știință privind efectele schimbărilor climatice asupra celui mai rapid încălzită continent din lume.

Părți ale Oceanului Pacific au înregistrat temperaturi excepțional de ridicate, pe măsură ce tranziția către condițiile El Niño continuă.

Fenomene extreme pe mai multe continente

Vremea extremă de luna trecută a inclus inundații mortale în China și Turcia.

Fenomenul El Niño este așteptat să se formeze în lunile următoare și să intensifice fenomenele meteo extreme la nivel global.

El Niño apare în mod natural la fiecare doi până la șapte ani, atunci când slăbirea vânturilor alizee determină încălzirea apelor din estul Pacificului. Acest fenomen duce de obicei la temperaturi globale mai ridicate și la perturbarea regimului de precipitații, provocând secetă în unele regiuni și ploi abundente în altele.