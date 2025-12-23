Medicii de ambulator, mesaj dur către Guvern: „Ne-ați dat rația de umilință. Vindecați voi pacienții prin OUG-uri!”

Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) acuză Executivul că minte şi că, prin ”Ordonanţa trenuleţ” amână din nou creşterea punctului per serviciu în ambulatoriu şi fac apel la medierea preşedintelui Nicuşor Dan.

”De Crăciun, ca hoţii! Guvernul minte. Premierul minte. Minte apăsat, aşezat, încruntat. Minte cu metodă. Ambulatoriul de specialitate, sfertul ăla din numărul total al doctorilor din România, a fost trădat din nou. În vară au spus că se corectează o nedreptate recunoscută de toţi: Bolojan, Nazare, Rogobete, Moldovan. Ei ştiu că ambulatoriul se scufundă din lipsă de finanţare. Ei ştiu că pacienţii nu vor mai avea unde să meargă să se trateze de bolile grave care depăşesc medicul de familie şi care riscă să blocheze spitalele. Ei ştiu că medicii vor începe din nou să părăsească ţara. Dar nu îi interesează. Nu îi interesează de noi, nu îi interesează de voi”, afirmă reprezentanţii APMA.

Medicii de ambulator acuză că de un an de zile sun demonizaţi, atacaţi, arătaţi cu degetul. ”Nu contează munca pe care o facem. Nu contează câţi pacienţi tratăm noi. Dacă ne arată cu degetul, vă duceţi după fentă. Şi nu îi mai vedeţi pe ei. Care nu fac nimic. Nu au rezolvat nimic. Îi interesează doar să îşi păstreze privilegiile”, spun ei.

Medicii de ambulator reproşează Guvernului că în iulie a spus că punctul în ambulatoriu va creşte de la 1 august la 8 lei.

”Primul ministru, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei. I-am crezut toţi. Apoi ne-au zis că de fapt va fi 6,5 din octombrie si 8 din ianuarie. Apoi printr-o lege pe care şi-au asumat răspunderea şi au trecut-o de Curtea Constituţională au zis că de fapt o să fie 6,5 în 2026 şi 8 în 2027. Şi acum? O mai lungim cu un an. O prorogăm. Din 2027 şi 2028. De fapt ne mint din nou. Dar taxele au crescut deja. Si vor creste din nou. Mai mult decât putem duce”. relşatează APMA.

Ei îi întreabă pe premieru, pe ministrul Finanţelor şi pe cel al Sănătăţii dacă i-au minţit din nou.

”Unde sunt reducerile de cheltuieli ale statului? Unde sunt reducerile de pensii speciale? Unde e tot ce aţi promis de 6 luni? Probabil că în timpul serilor din ultimul an aţi făcut medicina la seral. Poate că Domnul Ministru şi-a isprăvit în sfârşit studiile medicale. Pentru că voi va trebui să îngrijiţi bolnavii din România. Noi suntem hoţi, escroci, inutili. Suntem dispensabili. Putem pleca. Pacienţii sunt simulanţi care nu vor să muncească. Deci nu contează. Nu negăm că sunt probleme în sistem. Dar nu sunt regula, sunt excepţia”, susţin medicii.

Ei reproşează că de la alegeri li se spune cum va prelua ambulatoriul de spital pacienţii şi cum medicii din spital vor face gratuit, că e în cadrul normei zilnice, o oră în ambulatoriu.

”Şi uite aşa se rezolvă problema dacă noi, dispensabilii, vom dispărea. Doar că obligând la muncă forţată medicii din spital pentru a avea o variantă de a ne înlocui vă înşelaţi. Nu sunt destui, nu au infrastructura, nu au vocaţie de Sonderkommando (pentru cei ce nu ştiu ce e aia, e vorba de deţinuţii de la Auschwitz obligaţi la muncă în crematorii şi camerele de gazare). Aşa că ar fi cazul să vă treziţi! Nu pentru voi, care nu mai aveţi speranţă! Pentru ţara asta chinuită pe care aţi dus-o în groapă cu incompetenţa şi lăcomia voastră. Avem un război la frontieră, coloana a V-a cât casa în ţară şi voi continuaţi să dansaţi conga prin câmpul de mine? Treziţi-vă!”, este mesajul medicilor de ambulator.

Ei afirmă că 80% din cazurile medicale din ţară sunt rezolvate în prespital, ”cu costuri mici şi fără parandărăt la licitaţii”.

Medicii de ambulator îi mai reproşează premierului Ilie Bolojan că de la numirea în funcţie nu a discutat cu ei niciodată, tot aşa cum niciodată nu a discutat cu consilierul său pe sănătate.

Medicii de ambulator se adresează şi preşedintelui Nicuşor Dan.

”Domnule Preşedinte, arătaţi că puteţi să luaţi decizii azi! Nu peste o lună! Sau peste un an! O ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ. Sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect. Nu doar Justiţia. Nu doar Armata. Nu doar Internele. Sau mediul. Sau... Fiţi mediator, cum spune Constituţia. Haideţi să găsim soluţii să punem ţara pe roate. Vorbiţi cu noi. Cu cifrele pe masă. Şi poate veţi vedea o altă realitate”, transmit ei.

Medicii recomandă autorităţilor să se trezească, până nu rămân singure.

”Fără ţară. În faţă doar cu Istoria. În 1989 de Crăciun ne-am luat raţia de Libertate. În 2025 ne-aţi dat raţia de umilinţă!”, se arartă în comunicatul Consiliului Director al A.P.M.A.

