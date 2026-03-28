Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă războiul din Orientul Mijlociu va afecta preţul medicamentelor din România.

”Situaţia de criză generată de conflict, când spun criză mă refer la cele pe care le vedem, economică, energie şi aşa mai departe, generată de conflictul din Orient şi incertitudinea legată de cât va dura acest conflict şi această criză, evident că impactează toate sistemele şi toate pieţele, inclusiv piaţa farmaceutică. Acesta este şi motivul pentru care am elaborat la nivelul Ministerului Sănătăţii un grup tehnic de lucru de monitorizare a stocurilor de medicamente, dar şi a preţurilor. Acum, ce trebuie să înţeleagă oamenii? Momentan nu suntem într-o criză. În momentul de faţă există stocuri, preţurile stagnează, nu există fluctuaţii semnificative. Sigur, preţul combustibililor va avea un impact în farmacii, va exista probabil o creştere a preţurilor, dar astăzi încă nu o vedem pentru că există stocuri destul de mari în România pentru un număr mare de produse farmaceutice”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii le-a recomandat românilor să nu-şi facă stocuri de medicamente acasă, de teama creşterii preţurilor, pentru că vor obţine exact efectul invers: vor debalansa piaţa, iar medicamentele se vor scumpi.

”Acest grup de lucru interinstituţional pe care l-am făcut, şi care va avea un obiectiv clar, definit prin ordine de ministru, va monitoriza zilnic stocurile pentru lista de medicamente critice de la nivelul ţării, va monitoriza fluctuaţiile de preţ şi va fi în contact cu organismele europene care şi ele, la rândul lor, fac acelaşi lucru. Practic, am adaptat România la o practică europeană. Vin de la Bruxelles, unde am avut discuţii inclusiv pe acest subiect, încercăm să monitorizăm şi să balansăm situaţiile. Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să-şi facă stocuri de medicamente acasă, pentru că asta va debalansa şi mai mult situaţia şi piaţa. În momentul de faţă nu suntem într-o criză, de asta am făcut acest grup din timp, este o măsură de prevenţie pentru a putea anticipa eventualele discontinuităţi, scăderi de producţie sau creştere de preţuri”, a îndemnat ministrul Sănătăţii.

Medicamentele compensate se vor scumpi cel mai puțin

Alexandru Rogobete a explicat că medicamentele compensate deja de Ministerul Sănătăţii au preţ reglementat, deci creşterile nu vor fi foarte mari, pentru că statul va interveni şi va regla piaţa.

”Acum ce mai trebuie să ştie oamenii este că noi avem două categorii de medicamente. Medicamentele care sunt compensate de către Casa Naţională de Asigurări Sănătate şi de către Ministerul Sănătăţii au preţ reglementat, reglementarea preţului se face la Ministerul Sănătăţii. Aici încercăm să ajustăm preţurile astfel încât să nu existe o creştere foarte mare. Există într-adevăr şi medicamentele care nu sunt reglementate şi acolo controlul este mai greoi. În schimb, repet, monitorizăm cu toţi actorii implicaţi de la Agenţia Medicamentului, la Compania Ministerului Sănătăţii – Unifarm -, societăţile profesionale de profil, reprezentanţii industriei, toţii la aceeaşi masă şi am avut un dialog bun până acum şi încercăm să ţinem sub control lucrurile”, a conchis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat deja constituirea, la Ministerul Sănătăţii, a unui grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor, care să monitorizeze zilnic stocurile, dar şi preţurile. ”Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piaţă şi evoluţiile externe”, susţine Rogobete.

”În contextul internaţional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu şi de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sǎnǎtǎţii a unui grup interinstituţional de monitorizare şi control pentru disponibilitatea medicamentelor în România. Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piaţă şi evoluţiile externe. Experienţa ultimilor ani ne-a arătat clar că reacţia târzie costă – în accesul pacienţilor la tratament şi în stabilitatea sistemului”, a afirmat Alexandru Rogobete, marţi, într-o postare pe Facebook.