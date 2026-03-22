Am uitat să beau apă. Deshidratarea e principalul motiv al constipației, din copilărie. Ne confirmă medicul primar pediatru, Steluța Boroghină.

Dr. Steluța Boroghină, Institutul Clinic Fundeni: „Și ei își dau seama că nu prea sar de un litru, deci constipația, ca să revenim, ține de hidratare, toți care se plâng că au scaunul tare, care tot de constipație ține, de hidratare”.

Iar în hrană există extrem de puține fibre. Găsim fibre doar în cereale integrale, legume și în fructe.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog: „Acum farfuria se împarte în două. Jumătate se pun legume, o jumătate de farfurie de legume. Și cealaltă jumătate se împarte - un sfert proteine și un sfert carbohidrați, în care se pun tot leguminoase – fasole”.

Leguminoase înseamnă fasole, mazăre, linte, năut. Sunt singurele care conțin combinația optimă de proteine și fibre. Antibioticele distrug bacteriile bune din intestin. Determină constipație, în lipsa probioticelor. În afară de acestea, găsim două clase de medicamente care fac același lucru și care se iau la liber la farmacie. Și acestea se iau însoțite de probiotice.

Dr. Steluța Boroghină, Institutul Clinic Fundeni: „Pentru că primesc prea ușor inhibitori de pompă de protoni, ceea ce se întâmplă la orice. Durere în piept, primesc foarte multe antiinflamatorii”.

Nu trebuie să stăm la soare, ci doar la lumină, ca să secretăm vitamina D. Iar dacă luăm suplimente, un aliment cu un conținut de grăsime îi eficientizează absorbția. Vitamina D asigură mișcările normale ale intestinului.

Mișcările normale ale intestinului, susținute de vitamina D, înseamnă tranzit normal. Iată cum se ia vitamina D în copilărie, în adolescență și la vârsta adultă.

Dr. Steluța Boroghină, Institutul Clinic Fundeni: „Mulți își închipuie că iau vitamina D suficientă, dar nu o iau corect, adică trebuie luată la o masă cu ceva grăsime, chiar dacă e suspendată cu puțin ulei în capsulă. E lipo-absorbabilă, îi trebuie puțină grăsime să se absoarbă – un sandviș cu unt, o brânză mai grasă, nu foarte mult, de aceea e important să o luăm la micul dejun”.