Pot conține substanțe toxice. Specialiștii avertizează că sunt contrafăcute și cele pentru slăbit.

Autoritățile au lansat o campanie, pentru a atrage atenția asupra riscurilor majore, dacă sunt cumpărate din surse neautorizate.

Ultima alarmă în ceea ce privește vânzarea online de medicamente false a venit din Belgia, unde pacienții au notificat un producător în legătură cu vânzarea unui dispozitiv care ar fi trebuit să conțină un medicament pentru slăbit. Verificările făcute de specialiști au arătat că era un produs contrafăcut.

În urmă cu câteva luni, mai multe persoane au ajuns în comă după ce au folosit alt tratament tot pentru slăbit falsificat, pe care l-au cumpărat online. Substanța activă a medicamentului original fusese atunci înlocuită cu insulină.

Iar pe un site se vinde, inclusiv în România, un medicament care promite pierderea kilogramelor, dar specialiștii spun că acest tratament este abia în faza de studii clinice.

Răzvan Prisada, președinte ANMDMR: ”Din păcate aceste fenomene pot duce la consecințe grave. Nu numai că este atins obiectivul terapeutic promis, dar compoziția necontrolată cu doze necunoscute, substanțe care nu sunt declarate pot duce la agravarea stării de sănătate și în cazuri extreme la deces”.

Autorităţile au lansat campania ''Medicamentele falsificate pot ucide!''.

Corespondent ȘtirileProtv: ''Totodată a fost activată și platforma medicamentesigure.rom. Aici sunt ghiduri practice, recomandări și instrumente utile pentru identificarea surselor sigure de achiziție a medicamentelor. Dar găsim și semnale de alarmă la care consumatorii ar trebui să fie atenți, mai ales în mediul online. De exemplu, medicamentele promovate sau vândute prin conturi personale, grupuri sau anunțuri online nu fac parte din circuitul autorizat de distribuție. Platfoma ne învață și că farmaciile autorizate sunt obligate să afișeze pe site această siglă, care nu este doar o poză. Un click pe ea ne duce pe site-ul minisierului sănătății, acolo unde găsim lista unităților farmaceutice autorizate să comercializeze medicamente online''.

Laurențiu Mihai, director general OSMR: ”Un medicament pentru o boală mai gravă, în clipă în care îl găsiți pe internet cu siguranță este ilegal. Pentru că medicamentele cu rețetă nu pot fi vândute legal în România online, doar în farmacii”.

România lucrează în prezent la modificarea legislației astfel încât orice activitate legată de medicamentele contrafăcute să fie considerată infracțiune.