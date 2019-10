Mărturia unei tinere românce care a suferit un atac cerebral. "M-am trezit paralizată"

Situaţie îngrijorătoare în ceea ce priveşte atacul cerebral vascular! Specialiştii avertizează că în România, incidența bolii a crescut îngrijorător în rândul persoanelor tinere, cu vârste de peste 20 de ani.

Atacul cerebral este prima cauză de invaliditate şi a doua cauză de mortalitate în rândul populaţiei. Un studiu recent, care analizează evoluţia bolii, semnalează ca 1 din 6 romani va face un AVC.

Dacă până acum infarctul cerebral era cunoscut doar în rândul persoanelor în vârstă, specialiştii spun că tot mai mulţi tineri suferă de AVC.

Rareş, un băiat de 22 de ani din Sibiu, a suferit un atac cerebral în urmă cu un an. A fost norocos, accidentul a fost descoperit în timp, iar el a ajuns la spital unde a fost supus unei intervenţii speciale.

Rareș, pacient: "Mama şi tata au fost acasă, m-au trezit ei şi eu nu puteam să vorbesc, nu puteam să mă mişc, adică foarte puţin puteam să mă mişc şi au chemat salvarea. Dacă eram singur acasă, probabil nu mai eram acuma."

Citește și Un şofer din Oradea a făcut atac cerebral în timp ce era la volan şi a distrus 5 maşini

Mama lui Rareș: "Nu doresc nimenui să traieasca aşa ceva, dar dacă ar fi să treacă să se gândească că totul va fi bine. La control mergem la şase luni la Târgu Mureş. Trebuie să facă tratament toată viaţa."

Un alt caz asemănător este al unei tinere, studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş care a făcut atac cerebral la 24 de ani.

Karp Andreea, pacientă: "Când m-am trezit, nu puteam să mă mişc, partea dreaptă a fost paralizată. Jumătate de an a ţinut recuperarea, am avut noroc că sunt din Mureş şi am ajuns repede la spital."

Sunt şi situaţii în care pacienţii ajung prea târziu la spital iar medicii nu mai au ce să le facă, iar aceştia mor sau rămân cu sechele serioase.

Dr. Lucian Mărginean, medic primar la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș: "AVC reprezintă şi la noi în ţară şi în lume cauza a doua de mortalitate şi prima de dizabilitate în lume. Practic e o luptă contra timp pentru că în momentul instalării. Începe lupta contra cronometru cu milioanele de neuroni care mor în aceea perioadă în care nu este perfuzat creierul."

Statisticile sunt sumbre, România are cea mai mare mortalitate prin atac cerebral din Europa. 4 romani mor în fiecare oră din cauza AVC.