O mireasă insărcinată a murit cu puțin timp înainte de a ajunge la altar. Ce a pățit copilul

O mireasă din Brazilia a murit cu puțin timp înainte să ajungă la altar din cauza unui atac vascular cerebral. Femeia era însărcinată în luna a șasea și se știa că este sănătoasă.

Femeia în vârstă de 30 de ani ar fi murit cu câteva minute înainte să ajungă la altar, lăsând-ul pe viitorul său soț singur cu copilul care a fost născut urgent prin cezariană, informează Daily Mail.

Potrivit declarațiilor apropiaților, femeia ar fi început să se simtă rău și să se plângă de dureri în timp ce era pe drum spre biserica unde urma să aibă loc nunta.

Inițial, familia a crezut că era stresată din cauza marelui eveniment.

Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde a fost declarată moartă. Soțul său care o aștepta la altar, a rămas șocat la aflarea veștii.



„Am fost îngrijorat pentru că o așteptam la altar și ea nu mai venea. Un verișor al ei a venit în fugă spre mine și mi-a zis că a murit. Am deschis ușa limuzinei și ea era pe jos, inconștientă, însă și-a revenit pentru puțin timp. I-am spus că sunt lângă ea. Ea mi-a spus că totul e bine, dar că are dureri îngrozitoare de spate. La acel moment am încercat s-o ajut pentru că am lucrat șapte ani ca pompier. Am scos-o din mașină, i-am acordat îngrijiri medicale și am cerut ajutor de la foștii mei colegi pompieri, care erau invitați”, a povestit iubitul femeii.

Pregnant bride dies from a stroke minutes before reaching the altar in Brazilhttps://t.co/pBdk1oNmPZ — Daily Mail Online (@MailOnline) September 18, 2019



La scurt timp după incident, femeia a fost transportată la spital. Potrivit medicilor, ea a suferit un atac vascular cerebral și a intrat imediat în operație, pentru a salva copilul pe care îl aștepta. Copilul, care s-a născut prematur, va petrece următoarele două luni în spital.

Ultimele imagini surprinse cu femeia, erau din timpul nunții, când ea zâmbea și făcea cu mâna la cameră.

În urma morții sale, familia femeii i-a respectat ultima dorință, aceea de a-i fi donate organele celor care au probleme de sănătate.

