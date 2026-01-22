Se crede că, în evoluție, măselele de minte vor dispărea. Asta pentru că mâncăm preponderent alimente moi, ușor de mestecat. În prezent, dacă un molar de minte se îmbolnăvește, nu există indicație să îl tratați, ci să îl eliminați. Aflăm motivele.

Măseaua de minte, sau al treilea molar, este ultima care erupe – între 17 și 21 de ani. Frecvent, cei 4 ultimii dinți nu au destul loc pe arcadă pentru a erupe. Acest lucru îi determină să se poziționeze greșit. Așa poate apărea mușcătura greșită, dar și aglomerarea dinților – ceea ce destabilizează dinții funcționali.

Ioana Dragoman, medic ortodont: „Pot să producă efecte negative asupra arcadei sau, dacă erup parțial, să producă infecții. Chiar dacă erup bine, pot să producă contacte proaste între dinți”.

Poziția la căpătul arcadelor duce la reținerea resturilor alimentare. Așa pot apărea carii frecvent.

Ioana Dragoman, medic ortodont: „Sunt mai greu de tratat și, fiind atât de în spate în arcada dentară, și accesul medicului este îngreunat. Sau ies în poziții atipice și nu sunt aliniate”.

Medicii recomandă extracția lor la finalul adolescenței. Aceasta, ca să evităm înghesuirile dentare. Odată ce sunt afectate de infecții, se extrag oricum. Nu există recomandare de tratament.

Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Măselele de minte nu se înlocuiesc niciodată, teoretic sunt dinți care tind să dispară în evoluția noastră. Sunt 12 dinți care îți oferă o calitate a vieții și o masticație nu satisfăcătoare, ci foarte bună”.

De aceea, și reabilitările orale rapide se realizează pentru 12 dinți pe arcadă.

