Inteligența artificială revoluționează stomatologia. Implanturile viitoare vor fi precise și fără tensiune

Doctor de bine
23-10-2025 | 09:24
Datorită inteligenței artificiale, orice lucrare dentară vom face pe viitor, aceasta nu va agresa maxilarele.

Știrile PRO TV

Se numește lucrare dentară super-pasivă. Și înseamnă că nu stă în tensiune în cavitatea orală. Aceasta sub forțele masticatorii uriașe, pe care le dezvoltăm când mestecăm. Inteligența artificială reușește să calculeze perfect inclusiv aceste forțe.

Inteligența artificială, integrată într-un scanner oral, contribuie la așa numita fotogrametrie. E utilă dacă pacientul are nevoie de un singur implant sau de mai multe.

Inteligența artificială scanează implanturile cu precizie

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „E folosită pentru a scana poziția implanturilor. Scanarea intraorală combinată cu fotogrametria e folosită în cazul pacienților care au deja implanturi pentru a scana și reproduce poziția implanturilor în viitoarele lucrări dentare. Fotogrametria e realizată chiar la finalul operației, pentru a transmite cu exactitate poziția implanturilor în vederea realizării viitoarei lucrări dentare. În timpul fotogrametriei, se folosesc device-uri pe fiecare implant, care au o imagine codificată. E preluată de camera aparatului și trimisă ulterior la laborator.”

Inteligența artificială calculează extrem de precis toate planurile din cavitatea orală.

În felul acesta, forțele uriașe, pe care le dezvoltăm când mestecăm, nu vor afecta osul, în care stau dinții ori implanturile. Pacientul scapă de amprentarea clasică, utilizată înaintea oricărei reconstrucții a dinților.

Dr. Bogdan Moaleș, medic estetică dentară digitală: „Avem posibilitatea să folosim foarte precis poziția fiecărui implant în parte, în așa fel încât să obținem o lucrare superpasivă și superadaptată la cavitatea orală a pacientului. O lucrare superpasivă înseamnă o lucrare care să nu stea în tensiune pe implanturi. Dacă nu se inserează corespunzător pe implanturi, se creează o tensiune la nivelul implantului, adică a osului, ceea ce duce în timp la pierderea implantului.”

