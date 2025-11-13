Forma „sălbatică” a unui virus mortal, detectată în apele uzate din Germania. Primul caz în Europa din 2010

Institutul Robert Koch a anunțat că forma „sălbatică” a poliomielitei a fost detectată în ape uzate din Germania, un obstacol pentru eradicarea globală a bolii.

„Virusul poliomielitic sălbatic de tip 1 (WPV1) a fost detectat într-o probă de apă uzată din Germania”, a declarat Institutul Robert Koch într-un comunicat către Reuters, adăugând că nu au fost raportate infecţii la oameni, scrie News.ro.

Descoperirea vine la mai bine de 30 de ani după ce au fost înregistrate în Germania ultimele cazuri de infecţii cu virusul sălbatic al poliomielitei la oameni şi marchează prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină în 2021.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că este prima depistare de acest fel în Europa din 2010 şi a întărit mesajul că nicio ţară nu este imună la răspândirea poliomielitei, deşi ameninţarea bolii în Germania rămâne foarte scăzută, în mare parte datorită ratei ridicate de vaccinare împotriva poliomielitei în această ţară.

Ce este poliomielita

Poliomielita este o infecţie virală care poate provoca moartea sau paralizia, dar care poate fi prevenită prin vaccinare.

Există două forme de poliomielită care circulă la nivel global. Poliomielita sălbatică este mai rară şi prezentă doar în Afganistan şi Pakistan. Cealaltă formă, derivată din vaccin, circulă în mai multe ţări şi provine din cazuri rare în care virusurile vii slăbite şi utilizate pentru imunizare suferă mutaţii şi se răspândesc în comunităţile mai puţin vaccinate.

Testarea apelor uzate pentru depistarea virusului este o tehnică utilizată la nivel global pentru a urmări răspândirea ambelor forme de poliomielită.

Institutul Robert Koch a raportat descoperirea virusului poliomielitic derivat din vaccin în mai multe probe de ape uzate din Germania începând cu sfârşitul anului 2024. O serie de alte ţări europene, inclusiv Marea Britanie, au raportat, de asemenea, detectarea virusului derivat din vaccin în ultimii ani.

Cu toate acestea, OMS a declarat că ultimele detectări ale formei sălbatice a virusului în Europa au avut loc în Rusia şi Tadjikistan în 2010 şi în Elveţia în 2007.

De unde ar putea proveni virusului

Europa a fost declarată liberă de poliomielită sălbatică în 2002. Ultimul caz de infecţie cu poliomielită dobândită în Germania de la virusuri sălbatice a fost raportat în 1990. Cele mai recente cazuri importate, aduse din Egipt şi India, au fost înregistrate în 1992.

OMS a declarat miercuri că noua detectare a poliomielitei sălbatice în Germania pare să fie asociată cu tulpina care circulă în Afganistan.

Oliver Rosenbauer, purtător de cuvânt pentru eradicarea poliomielitei la OMS, a declarat că detectarea a arătat în principal cât de bine funcţionează reţeaua de supraveghere a Germaniei. Unele ţări nu urmăresc în mod activ poliomielita în acest mod.

„Au detectat virusul fără apariţia bolii. Şi datorită imunităţii ridicate a populaţiei, până în prezent nu au apărut cazuri”, a spus el. „În timp ce aşteptăm cu toţii ca eradicarea globală să aibă succes – singura modalitate sigură de a proteja cu adevărat toate ţările de poliomielită – acesta este cel mai bun lucru pe care îl poate face o ţară.”

Vaccinarea a redus cu 99% numărul cazurilor

Lumea încearcă de zeci de ani să elimine poliomielita. Eforturile de vaccinare în masă au redus numărul cazurilor cu 99% din 1988, dar eradicarea completă a bolii s-a dovedit a fi o provocare.

Efortul global în acest sens se confruntă cu o reducere bugetară de 30% anul viitor, pe fondul retragerii ajutorului internaţional din partea guvernelor ţărilor occidentale bogate.

Experţii spun că dezinformarea şi ezitarea crescândă în ceea ce priveşte vaccinurile pun în pericol decenii de progrese în combaterea bolilor infecţioase în general.

La începutul acestei săptămâni, Canada şi-a pierdut statutul de ţară fără rujeolă după trei decenii, în urma unei epidemii care a durat un an.

