Dr. Răzvan Radu, medicul întors din Franța ca să schimbe România. „Am triplat numărul de cazuri tratate”

Stiri Sanatate
02-12-2025 | 09:46
Tot mai mulți medici români lasă în urmă spitalele moderne din Europa și se întorc acasă, în România.

autor
Liliana Curea

Aici unde îi așteaptă nu doar familiile, ci și un sistem de sănătate în suferință. Vin cu experiență, cu dorință de schimbare și, mai ales, cu speranță.

În secțiile aglomerate, cu gărzi istovitoare, medicii fac dovada că uneori drumul spre casă este cel mai curajos gest.

La 35 de ani, Răzvan Radu pune umărul la consolidarea rețelei de tratament pentru pacienții cu AVC. S-a format ca neurolog la Spitalul Universitar de Urgență București, apoi a plecat doi ani în Franța, unde s-a pregătit la unul dintre cele mai mari centre de stroke din lume - la Montpellier. A revenit acasă, pentru că aici simte că poate face diferența.

Dr. Răzvan Radu: „Dacă rămâneam în Franța, dacă nu eram eu într-o gardă să fac un AVC, acel AVC în mod cert s-ar fi tratat de către altcineva, pentru că ei aveau un sistem, erau 7-8 într-o echipă. În doi ani de când m-am întors în țară am triplat numărul de cazuri tratate la nivelul spitalului Universitar, am reușit să deschidem centre noi".

Tot pentru viața pacienților cu AVC luptă zi de zi și medicul Dan Mihoc. El conduce de doi ani secția de radiologie intervențională a Spitalului Județean de Urgență din Oradea. Zece ani a lucrat în Spitalul Universitar din Strasbourg.

Dr. Dan Mihoc, medic primar radiologie intervențională: „Niciodată nu am regretat faptul că am venit, frustrări mai sunt uneori, dar per total nu regret faptul că m-am întors. Ca infrastructură și ca dotare s-a realizat. În momentul de față avem o dotare la nivel european și poate chiar mai bună decât aveam în Franța la momentul respectiv".

Loredana Popescu s-a întors în România după 13 ani în Germania. S-a format acolo ca medic internist și specialist în diabet. În tară face alt rezidențiat, pentru că nu îi sunt recunoscute toate stagiile de pregătire.

Loredana Popescu: „Provocare aici a fost să mă ajut de experiența acumulată în Germania, chiar dacă uneori nu am tot ce-mi trebuie, chiar dacă supraspecializarea în diabet nu mi-a fost recunoscută. Și sunt convinsă că după ce voi termina acest rezidențiat voi aduce un beneficiu major prin experiența acumulată"

Acești medici spun că nu au revenit pentru confort, siguranță sau bani.

Prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR:S-au întors aici pentru a oferi și a întoarce către pacientul român ceva din ce au învățat și din ce au profesat în străinătate. Sunt colegi care vor face.. și care fac de fapt ca România medicală să conteze".

Multe secții au fost închise pentru că nu sunt medici. În unele judeţe, nu pot fi asigurate gărzile pentru anumite specialități. În tot acest timp, mii de români profesează peste hotare. Pentru că, de multe ori, sistemul de la noi, reticent la schimbări, nu îi vede ca pe un câștig, ci ca pe o amenințare. Deși România medicală se poate reconstrui prin oameni.

Sursa: Pro TV

Etichete: medici, avc, strainatate,

Dată publicare: 02-12-2025 09:42

