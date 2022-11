Dosarul electronic al pacientului există, dar nu prea este util. Ce ar trebui să conțină

Digitalizarea sistemului de sănătate din România este cu mult în urmă față de țările occidentale. Abia peste un an am putea primi o rețetă în sistem electronic.

Dosarul electronic de sănătate este un document online în care ar trebui să se regăsească istoricul medical al fiecărei persoane, indiferent dacă este consultată de un medic de la stat sau privat. Acesta poate fi util, mai ales în cazul situațiilor de urgență.

Dacă o persoană ajunge inconștientă la spital, dar are la ea actul de identitate, doctorii pot accesa în dosarul electronic secțiunea cu informații de urgență - aici sunt stocate vizitele medicale care au avut loc în ultimele șase luni. Totodată personalul medical are acces la o secțiune în care găseşte grupa de sânge, RH ori dacă pacientul are vreo alergie.

Sunt aproape 16 milioane de Dosare Electronice de Sănătate constituite, în care sunt trecute în jur de 200 de milioane de consultații, internări, fișe de spitalizare și alte documente medicale.

Deşi platforma este activă, doar 32.458 de doctori din peste 13.000 de cabinete au transmis aceste date. Şi doar 11.553 de pacienți și-au accesat până acum dosarul electronic de sănătate.

Majoritatea documentelor aflate în Dosarul electronic provin de la medicii de familie. Prea puține spitale transmit aceste informații în softul de la CNAS.

Problema este, spun specialiștii, că softurile unităților sanitare nu sunt conectate cu cele ale CNAS.

Sebastian Burduja, Ministrul Digitalizării: „Este nevoie ca Ministerul Sănătății să își ia lecaul pe acest subiect, să vină cu o strategie pe pași concreți. Există 400 de milioane de euro în PNRR care vizează digitalizarea sănătăți, inclusiv un sistem de centralizare și prelucrare a datelor mult mai avansat decât ceea ce avem azi.”

Pentru a primi acces la Dosarul electronic, pacientul trebuie să se prezinte cu cardul de sănătate la medicul de familie. Acesta se conectează la sistem și este generată astfel o matrice. Cu ajutorul ei, fiecare persoană își poate accesa apoi dosarul medical de pe orice dispozitiv electronic.

Conform reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiile medicale, inclusiv cele private care nu transmit datele pacienților în dosarul electronic de sănătate, pot fi amendate.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 25-11-2022 17:45