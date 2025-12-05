Coco Gauff, sportiva cel mai bine plătită în 2025 pentru al treilea an consecutiv

Tenisul este, încă un an, sportul cel mai profitabil pentru sportive. Dintre cele 15 sportive cel mai bine plătite în 2025, 10 sunt jucătoare de tenis, iar în fruntea clasamentului se află Coco Gauff.

Câştigătoare a turneului de la Roland-Garros în acest an, americanca a terminat sezonul pe locul 3 mondial, câştigând 8 milioane de dolari pe terenurile de tenis şi 23 de milioane în afara acestora (sponsori), adică un total de 31 de milioane de dolari (26,5 milioane de euro).

La fel ca în clasamentul WTA, Arina Sabalenka şi Iga Swiatek completează podiumul celor mai bine plătite sportive, cu 30 de milioane de dolari (25,7 milioane de euro) şi, respectiv, 23,1 milioane de dolari (19,8 milioane de euro). Qinwen Zheng, care a avut un sezon complicat, se află şi ea în top 5 (20,6 milioane de dolari).

Clasamentul sportivelor cel mai bine plătite în 2025

Coco Gauff (SUA/tenis): 31 milioane de dolari Arina Sabalenka (BLR/tenis): 30 milioane de dolari Iga Swiatek (POL/tenis): 23,1 milioane de dolari Eileen Gu (CHN/schi acrobatic): 23 milioane de dolari Qinwen Zheng (CHN/tenis): 20,6 milioane de dolari Caitlin Clark (SUA/baschet): 16,1 milioane de dolari Nelly Korda (SUA/golf): 13,8 milioane de dolari Madison Keys (SUA/tenis): 13,4 milioane de dolari Elena Rybakina (KAZ/tenis): 12,6 milioane de dolari Naomi Osaka (JAP/tenis): 12,5 milioane de dolari Simone Biles (SUA/gimnastică): 11 milioane de dolari Amanda Anisimova (SUA/tenis): 10,8 milioane de dolari Jessica Pegula (SUA/tenis): 10,5 milioane de dolari Venus Williams (SUA/tenis): 10,2 milioane de dolari Jeeno Thitikul (THA/golf): 10,1 milioane de dolari

