Descoperire fără precedent în biomedicină. Cercetătorii au creat o măduvă osoasă umană care produce sânge

Stiri Sanatate
29-11-2025 | 14:57
laborator
Shutterstock

Oamenii de ştiinţă au creat un model uman de măduvă osoasă care a reuşit să producă celule sanguine în mod susţinut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă.

autor
Sabrina Saghin

Măduva osoasă este locul unde se formează toate celulele sângelui, iar când acest proces se dereglează, apar boli grave, inclusiv leucemiile. Un model de laborator care să copieze cât mai bine acest „atelier” intern ar putea ajuta la înţelegerea bolilor şi la testarea tratamentelor, fără a recurge mereu la experimente pe animale.

Cercetători de la Departamentul de Biomedicină şi Spitalul Universitar Basel, din Elveţia, au reuşit o premieră la nivel mondial, recreând în laborator un model de măduvă osoasă umană, care nu doar că arată ca ţesutul real, dar a şi produs celule sanguine în mod susţinut, timp de mai multe săptămâni.

Modelul reprodus în laborator produce sânge

Modelul, realizat exclusiv din celule umane, este descris ca o premieră în domeniu şi ar putea deveni o platformă importantă pentru studiul cancerelor de sânge şi pentru testarea de medicamente, cu potenţial de a reduce numărul de experimente pe animale.

În organism, „fabrica de sânge” este un ţesut extrem de specializat, alcătuit dintr-o reţea densă de celule osoase, vase de sânge, fibre nervoase, celule imune şi alte tipuri celulare care comunică permanent prin semnale chimice şi mecanice. Această complexitate a făcut ca, timp de decenii, majoritatea studiilor despre funcţionarea măduvei osoase să depindă de modele animale, în special cele de şoarece, sau de sisteme celulare simplificate, care nu pot reproduce complet mediul uman.

Citește și
cfr calatori
Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Noua platformă, descrisă într-un articol ştiinţific publicat recent în revista Cell Stem Cell, încearcă să depăşească aceste limite prin imitarea unui microambient-cheie al măduvei, numit nişă endostală. Nişele sunt microzone specializate din măduvă, fiecare cu rol propriu în maturarea şi menţinerea celulelor stem hematopoietice (celulele „mamă” ale sângelui).

Nişa endostală, aflată în vecinătatea suprafeţei osoase, este esenţială pentru formarea de noi celule sanguine şi a fost asociată cu mecanismele prin care unele cancere hematologice devin rezistente la tratament. Până acum, niciun model uman nu a reuşit să includă, într-un singur sistem, toate componentele biologice relevante ale acestei nişe.

Cercetătorii au construit structura pe o schelă artificială

Pentru a construi noul model, echipa a pornit de la un schelet osos artificial din hidroxiapatită, mineral prezent în mod natural în oase şi dinţi, care oferă suportul tridimensional necesar. Pe această schelă au fost introduse celule umane reprogramate în celule stem pluripotente, capabile să se transforme în multe tipuri celulare, în funcţie de semnalele din mediu. Printr-o serie de paşi de dezvoltare controlaţi, cercetătorii au ghidat aceste celule să se diferenţieze în multiple tipuri celulare specifice măduvei.

Analizele au arătat că structura obţinută seamănă îndeaproape cu nişa endostală umană din punct de vedere al arhitecturii şi al compoziţiei celulare. În plus, modelul este mai mare decât prototipurile anterioare, aproximativ opt milimetri în diametru şi patru milimetri în grosime, ceea ce a permis menţinerea formării de celule sanguine umane în laborator timp de mai multe săptămâni.

Potrivit autorilor, această realizare apropie semnificativ studiul hematopoiezei - producerea celulelor sanguine - de biologia reală umană.

Aceştia subliniază că cercetările pe şoarece au oferit multe informaţii despre măduvă, însă noul model poate completa aceste date, mai ales când se investighează diferenţe între mecanismele umane şi cele animale. Iniţiativa se înscrie şi în eforturile instituţiei de a reduce, rafina şi înlocui pe cât posibil utilizarea animalelor în cercetare.

Modelul ar putea deveni personalizat pentru pacienți

Platforma ar putea avea un rol important şi în dezvoltarea de medicamente, deoarece permite observarea directă a efectelor unui tratament asupra unui microambient uman realist. Totuşi, pentru screening-uri farmacologice cu multe molecule şi doze în paralel, cercetătorii notează că sistemul ar trebui miniaturizat suplimentar.

Pe termen mai lung, echipa vede posibilă dezvoltarea unei variante personalizate ale acestei măduve artificiale pornind din celulele pacienţilor cu cancere hematologice, astfel încât terapiile să poată fi testate ex vivo înainte de a fi administrate.

Deşi modelul trebuie încă îmbunătăţit şi validat prin experimente suplimentare înainte ca o astfel de utilizare clinică să devină realitate, studiul reprezintă un pas important spre modele umane funcţionale care ar putea accelera atât cercetarea în biomedicină, cât şi medicina personalizată în bolile de sânge.

Sursa: News.ro

Etichete: medicina, sange, descoperire, maduva,

Dată publicare: 29-11-2025 14:57

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primit sesizări, deci nu există câini
Stiri Socante
Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primit sesizări, deci nu există câini

Descoperire înfiorătoare într-o comună din județul Vaslui. Trupul unei femei de 83 de ani a fost găsit sfârtecat de animale, într-o zonă cu vegetație, puțin frecventată de localnici. 

Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă
Stiri actuale
Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Un tânăr a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori.

O femeie de 85 de ani din Vaslui a murit după ce ar fi fost sfâşiată de câini. Poliţiştii au deschis un dosar penal
Stiri actuale
O femeie de 85 de ani din Vaslui a murit după ce ar fi fost sfâşiată de câini. Poliţiştii au deschis un dosar penal

Descoperire macabră, în județul Vaslui. Trupul unei femei de 85 de ani a fost găsit sfârtecat de animale, într-o zonă cu vegetație, puțin frecventată de localnici.

Recomandări
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat
Stiri Politice
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, dacă România va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților până la finalul anului, banii din PNRR 'pot fi salvați'.

Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile
Stiri externe
Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile

Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa.

Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ

Un cod galben de ploi abundente este valabil, de sâmbătă până duminică, în zece județe și municipiul București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28