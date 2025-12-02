Derularea clipurilor pe TikTok poate provoca ”putrezirea creierului”, arată un studiu al Asociației Americane de Psihologie

Stiri Sanatate
02-12-2025 | 11:45
tiktok
Getty

Descoperirile recente ale American Psychological Association confirmă că putrezirea creierului nu este doar reală, ci și mai mult decât un efect secundar: este un sindrom neurocognitiv real care provoacă daune măsurabile.

autor
Cristian Matei

Potrivit Euronews, o cercetare intitulată „Feeds, Feelings, and Focus: A Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Cognitive and Mental Health Correlates of Short-Form Video Use” (”Feed-uri, sentimente și concentrare: o revizuire sistematică și o meta-analiză care examinează corelațiile cognitive și de sănătate mentală ale utilizării videoclipurilor de scurtă durată”, în limba română, n. red.), leagă direct conținutul video de scurtă durată (SFV) de pe platformele bazate pe algoritmi, precum TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts, de putrezirea creierului.

Cercetătorii au analizat datele de la 98.299 de participanți din 71 de studii și au descoperit că, cu cât o persoană vizionează mai mult conținut de scurtă durată, cu atât performanța cognitivă a acesteia este mai slabă în ceea ce privește atenția și controlul inhibitor.

Iar aceste videoclipuri sunt vizionate foarte des, deoarece studiul arată că tinerii petrec în medie 6,5 ore pe zi online.

Studiul susține următoarele: „Conform acestui cadru, expunerea repetată la conținut extrem de stimulant și cu ritm rapid poate contribui la obișnuință, în care utilizatorii devin insensibili la sarcini cognitive mai lente și mai dificile, precum cititul, rezolvarea problemelor sau învățarea aprofundată.”

Obișnuința stimulează sistemul de recompense al creierului care, conform studiului, întărește utilizarea obișnuită, ceea ce poate duce la „izolare socială, satisfacție redusă față de viață și chiar la scăderea stimei de sine și a imaginii corporale.”

De parcă asta nu ar fi suficient, utilizarea crescută a platformelor este, de asemenea, legată de somn mai slab, anxietate crescută și singurătate.

Pe scurt, expunerea excesivă la conținut digital de calitate scăzută are un impact vizibil asupra modului în care funcționează creierul nostru. Cu cât vizionezi mai multe clipuri scurte pe platforme precum TikTok, cu atât capacitatea ta de concentrare scade, afectând sănătatea ta mentală și gândirea critică.

„În ansamblu, aceste descoperiri subliniază importanța înțelegerii implicațiilor mai largi ale utilizării clipurilor SFV asupra sănătății, având în vedere rolul său omniprezent în viața de zi cu zi și potențialul său de a influența sănătatea, comportamentul și bunăstarea”, scriu cercetătorii.

„Prin sintetizarea dovezilor actuale, acest studiu oferă o bază critică pentru cercetările viitoare care vor explora domenii ale sănătății insuficient studiate (de exemplu, sănătatea cognitivă, sănătatea fizică) și oferă informații utile pentru a ghida discursul public și dezvoltarea de abordări bazate pe cercetare pentru promovarea unei utilizări mai echilibrate a SFV-urilor.”, mai spun cercetătorii.

Sursa: Euronews

Etichete: tiktok, creier, studiu,

Dată publicare: 02-12-2025 11:45

