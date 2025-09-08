Cum tratezi corect buzele uscate: remedii naturale și sfaturi de la specialiști. Ce boli pot ascunde

08-09-2025 | 21:35
buze uscate
Shutterstock

Atât femeile cât și bărbații s-au confruntat cel puțin o dată în viață cu buze uscate. Factori ca vântul, frigul sau chiar soarele pot avea efecte neplăcute asupra buzelor noastre, de la uscare excesivă și iritări, până la crăpături cu sângerări.

Aura Trif

Leziunile inflamatorii la nivelul buzelor sunt denumite în termeni medicali cheilită. Acestea de obicei apar atunci când afară e foarte frig, vremea e uscată și bate vântul. Afecțiunea nu trebuie însă confundată cu simptimele alor tulburări.

Cauzele care pot usca excesiv buzele

Unele medicamente prescrise pentru scăderea colesterolului, o supradoză de vitamina A, litiul ((utilizat pentru a trata tulburarea bipolara) sau chimioterapia pot avea aceleași efecte nocive asupra buzelor. De asemenea, și persoanele deshidratate sau subnutrite pot suferi de buze foarte uscate și iritate, potrivit reginamaria.ro.

Buzele uscate și crăpate pot semnala mai mult decât un simplu disconfort temporar. În unele cazuri, ele pot fi asociate cu diverse afecțiuni medicale, precum disfuncții tiroidiene, carențe de vitamine sau boli inflamatorii intestinale.

Problemele de tiroidă pot duce la uscăciunea gurii și a buzelor, în timp ce deficiențele de vitamine din complexul B, dar și un nivel scăzut de fier sau zinc, se numără printre cauzele frecvente ale buzelor crăpate. De asemenea, în boala Crohn – o afecțiune care poate afecta întregul tract digestiv – buzele pot deveni sever crăpate, mai ales atunci când acest simptom este însoțit de tulburări digestive și dureri abdominale.

donare de sange
Donarea de sânge generează o stare de bine care îi determină pe donatori să revină. Cum se explică științific această euforie

Cheilita angulară, o inflamație a colțurilor gurii, este relativ frecventă și apare adesea din cauza vântului, a vremii reci sau a infecțiilor fungice (precum candidoza orală). Aceasta este mai frecvent întâlnită la persoanele cu imunitate scăzută și poate apărea și în contextul unor infecții cronice, inclusiv HIV.

În formele cronice, cheilita poate deveni mai gravă. Cheilita actinică, cauzată de expunerea îndelungată la soare, este considerată o afecțiune precanceroasă, manifestată mai ales la nivelul buzei inferioare, care este mai expusă radiațiilor UV.

Un alt tip, cheilita exfoliativă, apare ca urmare a iritațiilor repetate provocate de obiceiuri precum mușcarea sau umezirea frecventă a buzelor. Este des întâlnită la adolescenți și tineri, și este adesea corelată cu stresul, anxietatea sau alte stări psiho-emoționale.

Buzele sunt în mod natural mai sensibile decât restul feței, din cauza structurii lor delicate, a stratului protector foarte subțire și a vascularizației intense. De fapt, ele se pot usca de până la 10 ori mai repede decât pielea de pe alte zone ale corpului. De aceea, este esențial să le protejăm constant – nu doar de frig și vânt, ci și de radiațiile solare.

Cum tratăm corect buzele uscate

Buzele crăpate cauzate de factori externi, precum vremea, se pot vindeca rapid în 1-2 zile dacă nu sunt agresate. În formele mai severe, tratamentul este esențial, deoarece leziunile pot deveni poartă de intrare pentru infecții.

Se recomandă folosirea balsamurilor cu ceară naturală, uleiuri, vaselină sau parafină, care hidratează și protejează buzele, preferabil cu protecție solară, deoarece buzele sunt vulnerabile la radiații UV.

Pentru buze grav afectate se pot folosi creme cu hidrocortizon (1%) și ingrediente naturale precum uleiul de cocos, de avocado, măsline, mierea crudă sau untul de shea.

Specialiștii recomandă următoarele obiceiuri pentru a avea buze sănătoase și hidratate:

  • Evită să-ți umezești buzele
  • Utilizează un balsam de buze cu parafină sau ulei de cocos pur
  • Evită alimentele picante
  • Hidratează-te corect și constant
  • Folosește un umidificator, dacă mediul din interior este foarte uscat
Sursa: reginamaria.ro

Sursa: reginamaria.ro

Horoscop 9 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi senină. O să putem aplica tot ce am învățat ca să ne croim un drum al nostru, să ne facem auziți și apreciați.  

