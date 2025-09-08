Donarea de sânge generează o stare de bine care îi determină pe donatori să revină. Cum se explică științific această euforie

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, Lucia Grijac, afirmă că experienţa sa profesională i-a arătat că numeroşi donatori de sânge resimt o stare de bine după actul donării.

Medicul detaliază cum se explică, din punct de vedere ştiinţific, această stare care îi face pe mulţi dintre donatori să revină şi să mai doneze.

”Ce pot să vă spun din practica mea de zi cu zi din centru, ca medic, este că donatorii descriu o stare de bine. Aş explica simplu: în momentul în care donăm, practic, o parte din celulele din sângele nostru ajung în pungă, le dăm cadou unui pacient, determinăm astfel ca măduva noastră să producă celule tinere şi noi în corpul nostru. Tinereţea aceasta e asociată cu o stare de bine, cu energie în plus, astfel încât donatorii declară o stare de bine generală după donare şi imediat ce au donat o perioadă de timp şi resimt şi declară nevoia de a reveni la donare”, a explicat Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti, luni seară, la Medika Tv.

Ea a arătat că donatorii trebuie să fie sănătoşi, iar dacă iau un tratament, fie şi cu un banal analgezic, este bine să amâne actul donării de sânge.

