Horoscop 9 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care apar bani din senin

Horoscop 9 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi senină. O să putem aplica tot ce am învățat ca să ne croim un drum al nostru, să ne facem auziți și apreciați.

Vibrația zilei este 9 și o să vrem să facem ceva util și pentru cei din jurul nostru.

Horoscop 9 septembrie – FECIOARĂ

Se rezolvă chestiuni mai vechi și intrați în posesia unor bani, niște restanțe pentru care ați făcut demersuri de mai multe ori. Poate investiți în casă, cumpărând lucruri pe care le-ați tot amânat, dar acum le vine rândul.

Horoscop 9 septembrie – BALANȚĂ

Vă contactează cineva cu o idee de afacere la scară mai mare și vă gândiți serios dacă să-i dați curs. Se poate să întâlniți și o persoană interesată de o relație, iar dacă și voi vă doriți, poate începe o poveste frumoasă.

Horoscop 9 septembrie – SCORPION

Vă implicați într-o activitate care scoate la iveală calități ascunse și vă ajută să descărcați tensiunile acumulate. Totuși, nu vă neglijați sănătatea – e momentul să faceți un control medical sau să ajustați un tratament.

Horoscop 9 septembrie – SĂGETĂTOR

Apar provocări în afaceri și vă asociați cu oameni care vă completează la treabă, cu promisiuni de câștiguri bune. Poate se ivește ocazia să faceți investiții profitabile, dar e nevoie de fler ca să nu greșiți.

Horoscop 9 septembrie – CAPRICORN

Fostii colaboratori pot reveni cu o propunere de afaceri, iar dacă aveți timp, v-ați putea încumeta. E cineva care tot încearcă să se apropie de voi și s-ar putea să vă invite la o cafea, dacă simte că sunteți receptivi.

Horoscop 9 septembrie – VĂRSĂTOR

Poate vă dați întâlnire cu cineva care poate deveni partener de viață, deși aveți anumite reticențe – pe care le-ați putea depăși. Emoțiile se fac simțite și pentru un eveniment sau un interviu, dar vă descurcați foarte bine.

Horoscop 9 septembrie – PEȘTI

E momentul să vă îngrijiți mai mult de voi, pentru că pot reveni unele dureri și e nevoie de analize medicale. Apar și niște bani și deja vă faceți planuri pentru o mică vacanță la sfârșit de săptămână.

Horoscop 9 septembrie – BERBEC

Le cereți șefilor unele înlesniri, dar asta ar putea veni cu mai mult de lucru. Totuși, s-ar putea să merite. Într-o anumită cauză vi se dă dreptate, dar procesul durează și e nevoie de răbdare.

Horoscop 9 septembrie – TAUR

Vă găsiți ceva de lucru în particular și vă faceți cunoscute opiniile – comunicarea e cheia și poate chiar veți munci în acest domeniu. Familia are nevoie de voi și veți reface armonia care părea să dispară.

Horoscop 9 septembrie – GEMENI

Aveți de făcut treburi prin casă – reparații, zugrăveală, reamenajări și, la final, o curățenie generală. Vă puteți întâlni și cu cineva care să devină coechipier de afaceri, iar ideea că vor veni bani de aici vă încântă.

Horoscop 9 septembrie – RAC

Vă faceți planuri mari și îndrăznețe, care pot reuși, dar nu imediat, ci treptat. Aveți un „as din mânecă” de folosit. Poate apelați la un credit bancar pentru o casă, o mașină sau pentru a plăti niște cursuri.

Horoscop 9 septembrie – LEU

Se rezolvă, în sfârșit, o problemă care v-a dat mult de furcă și faceți progrese pentru că ați luat măsuri de siguranță. Apariția cuiva drag vă aduce un plus de optimism, prin confirmarea unor așteptări.

