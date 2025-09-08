Horoscop 9 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care apar bani din senin

Horoscop cu Neti Sandu
08-09-2025 | 21:35
neti sandu
PRO TV

Horoscop 9 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi senină. O să putem aplica tot ce am învățat ca să ne croim un drum al nostru, să ne facem auziți și apreciați.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să vrem să facem ceva util și pentru cei din jurul nostru.

Horoscop 9 septembrie – FECIOARĂ

Se rezolvă chestiuni mai vechi și intrați în posesia unor bani, niște restanțe pentru care ați făcut demersuri de mai multe ori. Poate investiți în casă, cumpărând lucruri pe care le-ați tot amânat, dar acum le vine rândul.

Horoscop 9 septembrie – BALANȚĂ

Vă contactează cineva cu o idee de afacere la scară mai mare și vă gândiți serios dacă să-i dați curs. Se poate să întâlniți și o persoană interesată de o relație, iar dacă și voi vă doriți, poate începe o poveste frumoasă.

Horoscop 9 septembrie – SCORPION

Vă implicați într-o activitate care scoate la iveală calități ascunse și vă ajută să descărcați tensiunile acumulate. Totuși, nu vă neglijați sănătatea – e momentul să faceți un control medical sau să ajustați un tratament.

Citește și
neti sandu
Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin

Horoscop 9 septembrie – SĂGETĂTOR

Apar provocări în afaceri și vă asociați cu oameni care vă completează la treabă, cu promisiuni de câștiguri bune. Poate se ivește ocazia să faceți investiții profitabile, dar e nevoie de fler ca să nu greșiți.

Horoscop 9 septembrie – CAPRICORN

Fostii colaboratori pot reveni cu o propunere de afaceri, iar dacă aveți timp, v-ați putea încumeta. E cineva care tot încearcă să se apropie de voi și s-ar putea să vă invite la o cafea, dacă simte că sunteți receptivi.

Horoscop 9 septembrie – VĂRSĂTOR

Poate vă dați întâlnire cu cineva care poate deveni partener de viață, deși aveți anumite reticențe – pe care le-ați putea depăși. Emoțiile se fac simțite și pentru un eveniment sau un interviu, dar vă descurcați foarte bine.

Horoscop 9 septembrie – PEȘTI

E momentul să vă îngrijiți mai mult de voi, pentru că pot reveni unele dureri și e nevoie de analize medicale. Apar și niște bani și deja vă faceți planuri pentru o mică vacanță la sfârșit de săptămână.

Horoscop 9 septembrie – BERBEC

Le cereți șefilor unele înlesniri, dar asta ar putea veni cu mai mult de lucru. Totuși, s-ar putea să merite. Într-o anumită cauză vi se dă dreptate, dar procesul durează și e nevoie de răbdare.

Horoscop 9 septembrie – TAUR

Vă găsiți ceva de lucru în particular și vă faceți cunoscute opiniile – comunicarea e cheia și poate chiar veți munci în acest domeniu. Familia are nevoie de voi și veți reface armonia care părea să dispară.

Horoscop 9 septembrie – GEMENI

Aveți de făcut treburi prin casă – reparații, zugrăveală, reamenajări și, la final, o curățenie generală. Vă puteți întâlni și cu cineva care să devină coechipier de afaceri, iar ideea că vor veni bani de aici vă încântă.

Horoscop 9 septembrie – RAC

Vă faceți planuri mari și îndrăznețe, care pot reuși, dar nu imediat, ci treptat. Aveți un „as din mânecă” de folosit. Poate apelați la un credit bancar pentru o casă, o mașină sau pentru a plăti niște cursuri.

Horoscop 9 septembrie – LEU

Se rezolvă, în sfârșit, o problemă care v-a dat mult de furcă și faceți progrese pentru că ați luat măsuri de siguranță. Apariția cuiva drag vă aduce un plus de optimism, prin confirmarea unor așteptări.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 08-09-2025 21:35

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 4 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste

Horoscop 4 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul.  

Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi bani din senin

Horoscop 3 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfigurări azi. O să intervenim acolo unde e cazul, să punem lucrurile în ordine, la serviciu, acasă, la noi în familie – niște aspecte se cer corectate urgent.  

Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani

Horoscop 2 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe.  

Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.  

Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

Horoscop 31 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile.  

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
Stiri Politice
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28