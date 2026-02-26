Cercetările recente extind rolul microbiomului dincolo de digestie, arătând influențe asupra creierului, oaselor și, acum, a inimii, potrivit unui studiu citat de Medical Xpress.
Tensiunea arterială, greutatea corporală, inflamația și diabetul — toți factori critici pentru sănătatea cardiovasculară — par a fi influențați de microbiomul intestinal. Noul studiu explorează „axa intestin-inimă", o legătură de comunicare bidirecțională între cele două organe.
Mai multe detalii, pe SpotMedia.
spotmedia.ro
microbiom
sanatate
intestin
inima
