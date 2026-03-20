O patrulă de poliţie a fost trimisă să securizeze dinţii, majoritatea fiind intacţi, în timp ce unii erau fragmentaţi. Contextul descoperirii de duminică este complet neclar, conform poliţiştilor.

Interogarea localnicilor şi anchetele derulate la un cabinet stomatologic din apropiere nu au dat niciun indiciu, a anunţat poliţia într-un comunicat emis vineri.

Un institut de medicină legală a stabilit fără îndoială că dinţii sunt, într-adevăr, de provenienţă umană.

Poliţia a precizat că până acum nu a reuşit să coreleze bizara descoperire de o infracţiune.

Anchetatorii au lansat o anchetă şi solicită informaţii despre posibila origine a dinţilor.