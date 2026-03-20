Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 0,16%, până la 28.036,31 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la Bursă, a consemnat o creştere de 0,15%.

De asemenea, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,13%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, s-a depreciat cu 0,44%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a închis în scădere cu 0,09%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a urcat cu 0,27%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a apreciat cu 0,31%.Cele mai lichide titluri au fost cele ale OMV Petrom, tranzacţiile însumând 341,38 milioane de lei, urmate de acţiunile Băncii Transilvania - cu 54,37 milioane de lei, şi de cele ale Hidroelectrica - 16,19 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Grupul Industrial Electrocontact (+11,46%), Roca Industry Holdingrock1 (+3,58%) şi Premier Energy (+3,23%). Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Romcab SA (-10,12%), Armătura (-7,03%) şi Carbochim (-6,21%).

Bugetul, adoptat după aproape trei luni de întârziere

Legea bugetului de stat a fost adoptată, vineri, de Parlament, cu 319 voturi ”pentru”, 104 voturi ”împotrivă”, o abţinere, iar doi parlamentari nu au votat. Totodată, a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, după ce Parlamentul a adoptat Legea bugetului pe 2026 că toate reformele făcute până acum – cea a administraţiei, a pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget.

Proiectul de buget a fost trimis, luni, în Parlament, unde a fost dezbătut în comisiile de specialitate. Miercuri, discuţiile s-au blocat, în comisiile de buget-finanţe, după ce amendamentul PSD care prevedea măsurile din pachetul de solidaritate, pentru categoriile defavorizate, nu a fost adoptat, pentru că nu a înregistrat numărul de voturi necesar, potrivit regulamentului.

UDMR a susţinut amendamentul PSD, însă PNL şi USR au votat împotrivă, iar AUR nu şi-a exprimat deloc votul.

În urma scandalului din comisii, PSD a ameninţat că părăseşte dezbaterile pe buget. Miercuri seară, bugetul era blocat în Parlament, astfel că şedinţa comisiilor a fost suspendată de mai multe ori.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate. „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Grindeanu, urând ”drum bun împreună” noii majorităţi ”USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament”.

Joi dimineaţă, liderii partidelor din coaliţie s-au întâlnit în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu.

În urma discuţiilor, premierul Ilie Bolojan a anunţat că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi”, a precizat el.

Ulterior, comisiile reunite de buget-finanţe au reluat dezbaterile pe proiectul bugetului de stat pe 2026, în cadrul şedinţei fiind aprobat amendamentul PSD care cuprinde pachetul de solidaritate, de 1,1 miliarde de lei, după acordul din coaliţie.