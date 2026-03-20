Cotidianul Wall Street Journal (WSJ) anunță că Arabia Saudită estimează că prețul petrolului ar putea sări de 180 de dolari/baril dacă războiul cu Iranul și blocajele energetice continuă până la finalul lunii aprilie. Jurnaliștii de peste Ocean notează că, în scenarii extreme, analiștii nu exclud chiar 200 de dolari/baril în 2026.

Așa cum era de așteptat conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșteri majore. Petrolul s-a scumpit cu circa 50% de la începutul războiului (28 februarie), iar cotația Brent, scrie sursa citată, a urcat temporar la 119 de dolari/baril.

Recordul istoric este de 146,08 dolari, stabilit în 2008. În același timp, petrolul din Oman a depășit 166 dolari/baril, iar țițeiul saudit se vinde deja la circa 125 dolari/baril.

Cu toate acestea, dacă perturbările continuă și, în special, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată (prin care trece 20% din petrolul mondial), prețurile ar putea exploda.

Iată cum: 138–140 dolari/baril în perioada imediată, 150 dolari/baril la începutul lui aprilie sau 165–180 dolari/baril în următoarele săptămâni.

WSJ scrie că această criză a scos deja milioane de barili din piață, iar atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran, Qatar și Arabia Saudită amplifică tensiunile.

Prețurile foarte mari sunt considerate periculoase: peste 150 dolari/baril, cererea ar putea scădea semnificativ, iar riscul de recesiune crește.

În ceea ce privește prețurile la pompă, efectele sunt deja vizibile. În Statele Unite, un galon a ajuns să coste 3,88 dolari (de la 2,93 într-lună), în vreme ce motorina a sărit la 5,10 dolari/galon.

Economiștii avertizează că scumpirile la energie pot reduce consumul, crește inflația și încetini economia globală, în special în Europa și Asia.

Prețul petrolului se situează în prezent în jurul valorii de 100 de dolari pe baril pentru cotația Brent și aproximativ 95 de dolari pe baril pentru petrolul american WTI. Un baril are circa 159 de litri, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 0,6–0,7 dolari pe litru de țiței brut, fără a include taxele și costurile de rafinare care influențează prețul final al carburanților.