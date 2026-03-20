Anunțul lui Nicușor Dan vine după ce multe ţări au anunţat joi, într-o declaraţie comună, că sunt pregătite să participe la eforturile corespunzătoare pentru a asigura trecerea prin strâmtoarea Ormuz şi că vor lua măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație.

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis președintele Nicușor Dan.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra unor vase comerciale neînarmate în Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, printre care instalaţii petroliere şi de gaz, şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene. Ne exprimăm îngrijorarea profundă legată de escaladarea conflictului. Cerem Iranului să pună capăt imediat ameninţărilor, plasării de mine, atacurilor cu drone şi rachete şi altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigaţia comercială şi să respecte rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al ONU. Libertatea navigaţiei este un principiu fundamental al dreptului internaţional, inclusiv al Convenţiei Naţiunilor Unite privind Dreptul Mării'', arată declaraţia.

Eforturi comune pentru relauarea traficului în Strâmtoarea Ormuz

Cinci ţări-lider din Europa - Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos şi Marea Britanie - au anunţat joi, într-o declaraţie comună cu Japonia, că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice şi au spus că sunt gata să se alăture ”eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Declaraţia comună a celor şase ţări, dintre care cinci sunt membre ale G7, condamnă atacurile Iranului şi solicită Teheranului să-şi înceteze imediat acţiunile.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene”, adaugă cele şase ţări.

„Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere” din Golf, au declarat aceste ţări într-un comunicat comun, publicat după atacurile iraniene asupra instalaţiilor de gaz de la Ras Laffan din Qatar, al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL).

De asemenea, ele promit că vor colabora cu anumite ţări producătoare de energie pentru a creşte producţia şi a stabiliza pieţele.

Salutând eliberarea rezervelor strategice de petrol, declaraţia comună adaugă: „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare pentru a creşte producţia”, spune comunicatul fără a da mai multe detalii în acest sens.

Regatul Unit a anunţat marţi că lucrează la un plan împreună cu unii dintre partenerii săi din Europa, din Golf, precum şi cu Statele Unite, pentru a restabili traficul maritim în strâmtoare.

Paralizarea aproape totală a Strâmtorii Ormuz de către Teheran, prin care tranzitează în mod normal o cincime din producţia mondială de petrol, dar şi de gaz natural lichefiat, a dus la o creştere puternică a preţului hidrocarburilor, cu un impact economic global.

Agenţia Internaţională a Energiei (AIE), care reprezintă ţările consumatoare de petrol, a eliberat 400 de milioane de barili din rezervele sale strategice de ţiţei pentru a calma pieţele şi s-a declarat luni gata să deblocheze şi mai multe stocuri.

În ultimele zile, Iranul a autorizat trecerea câtorva nave din ţări pe care le consideră aliate, avertizând în acelaşi timp că le va bloca pe cele din ţările considerate ostile.

O reuniune de criză a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) se desfăşoară pe parcursul a două zile, miercuri şi joi, la Londra, cu obiectivul declarat de a găsi „măsuri practice” pentru a asigura securitatea în strâmtoarea Ormuz, unde 20.000 de marinari sunt blocaţi în prezent pe aproximativ 3.200 de nave.

De asemenea, declaraţia comună a celor şase ţări vine după ce Donald Trump a solicitat ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar a fost refuzat, ceea ce l-a iritat pe preşedintele american, care a anunţat ulterior că nu mai are nevoie de ajutorul nimănui.