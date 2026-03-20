Comandanţii militari de rang înalt au înaintat cereri specifice menite să pregătească o astfel de opţiune, în timp ce preşedintele Trump analizează măsurile de urmat în conflictul condus de SUA şi Israel cu Iranul, au precizat sursele.

Trump a deliberat asupra oportunităţii de a poziţiona forţe terestre în regiune, au declarat sursele sub condiţia anonimatului, deoarece nu erau autorizate să vorbească public. Nu era clar în ce circumstanţe ar autoriza el utilizarea trupelor terestre.

„Nu, nu trimit trupe nicăieri”, le-a spus el jurnaliştilor în Biroul Oval joi, când a fost întrebat despre trupele terestre, dar a adăugat repede: „Dacă aş face-o, cu siguranţă nu v-aş spune.”

Oficialii de la Comandamentul Central al SUA au redirecţionat întrebările CBS News către Casa Albă şi Pentagon.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat: „Este sarcina Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi comandantului suprem opţiuni maxime; aceasta nu înseamnă că preşedintele a luat o decizie şi, aşa cum a spus preşedintele ieri în Biroul Oval, el nu intenţionează să trimită trupe terestre nicăieri în acest moment.”

Armata a organizat, de asemenea, întâlniri pentru a se pregăti în vederea gestionării posibilei reţineri a soldaţilor iranieni şi a agenţilor paramilitari în cazul în care preşedintele decide să trimită trupe americane pe teren – inclusiv în ceea ce priveşte locul unde ar fi trimişi iranienii, au declarat două surse.

Statele Unite se pregătesc să desfăşoare unităţi ale Diviziei 82 Aeropurtate în regiunea Orientului Mijlociu.

Planul implică Forţa de Reacţie Globală a Armatei şi Unitatea Expediţionară a Corpului de Marină.

Mii de puşcaşi marini sunt trimişi în prezent în Orientul Mijlociu. Trei nave de război şi aproximativ 2.200 de puşcaşi marini dintr-o unitate expediţionară au plecat din California la începutul acestei săptămâni, potrivit a doi oficiali americani. Aceasta a fost a doua unitate de puşcaşi marini trimisă de la începutul războiului şi ar putea dura câteva săptămâni până când va ajunge la destinaţie. Prima a fost trimisă din Pacific şi încă se îndreaptă spre regiune.

Aceste mişcări subliniază efortul Pentagonului de a extinde opţiunile militare disponibile preşedintelui, chiar dacă oficialii administraţiei refuză public să discute despre potenţialele măsuri viitoare, scrie News.ro.

Donald Trump a mai declarat, vineri, că nu dorește un acord de încetare a focului cu Iranul, deoarece nu consideră că acesta este necesar, având în vedere că SUA „distrug” această țară din Orientul Mijlociu. Trump a declarat reporterilor în fața Casei Albe că, din punct de vedere militar, Iranul a pierdut războiul, dar că în prezent nu face decât să „blocheze” Strâmtoarea Hormuz.

El a susținut că strâmtoarea se va „deschide singură” la un „moment dat”, dar a reiterat că „ar fi bine” dacă țări precum China și Japonia, care își procură cea mai mare parte a petrolului prin această trecere, s-ar implica. Președintele SUA a declarat că deschiderea strâmtorii ar fi o „manevră militară simplă”, dar că aceasta ar implica utilizarea multor nave, astfel încât ar fi nevoie de ajutorul altor țări, notează agenția de știri Baha.