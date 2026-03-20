Executivul a analizat un proiect de ordonanță de urgență care îi permite să intervină rapid în economie pentru a proteja sectoarele cheie. Autoritățile spun că măsura este necesară ca să reducă dependența de importuri și să păstreze în țară industriile vitale.

Guvernul pregătește un cadru legislativ pentru a proteja companiile de stat și private considerate prea importante pentru a fi închise. Prin această schimbare legislativă, statul vrea să prevină pierderea unor capacități strategice și să-și reducă dependența de importuri în sectoare esențiale, precum industrie, apărare, energie, transporturi și IT.

Concret, autoritățile vor putea monitoriza și interveni pentru redresarea companiilor strategice ajunse în situații dificile, spune ministrul Economiei, Irineu Dârau.

Irineu Darău, ministrul Economiei: „Va permite și să plătim, de exemplu, niște salarii în situația unor întârzieri mari, în cazul unor companii aflate în concordat sau în insolvență, e exemplu, situațiile de la 2 Mai și de la Liberty Galați. Acesta este dreptul care va fi conferit statului, să aibă prioritate în niște situații foarte specifice și doar pentru companiile și activele strategice, să poată fi la acea masă unde, dacă este vorba despre active esențiale pentru stat, să nu se piardă. Statul va putea să vină și el cu o ofertă pentru activele esențiale”.

Corespondent PRO TV: „Și combinatul siderurgic Liberty Galați se confruntă cu probleme financiare majore și își caută cumpărător. Prima licitație internațională, organizată pe 12 martie, a eșuat, deși cinci companii și-au arătat interesul. Premierul Ilie Bolojan a anunțat încă din februarie că unitatea va fi declarată obiectiv de importanță strategică. În acest caz, statul va avea prioritate la cumpărarea de acțiuni sau active și ar putea lua decizii pentru ca producția să nu fie oprită”.

Asta va ajuta uzina, cândva cea mai mare din Europa de Sud-Est, să-și asigure cheltuielile minime necesare pentru plata utilităților și menținerea siguranței platformei industriale, până la transferul către noul investitor.