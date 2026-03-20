„Este aproape întotdeauna o afecțiune autolimitantă, se vindecă de la sine, iar rata mortalității este foarte scăzută.”, Fabrizio Pregliasco, directorul Școlii de Specializare în Igienă și Medicină Preventivă de la Universitatea din Milano, scrie Adnkronos.

Hepatita A „nu este o boală gravă în majoritatea cazurilor, ci o problemă care decurge din deficiențe evitabile: controale insuficiente și comportamente riscante, în special în sectorul alimentar. Crustaceele crude continuă să fie unul dintre principalii vinovați. Mesajul este simplu: nu este nevoie de alarmism, avem nevoie de responsabilitate. Mai multe controale în lanțul de aprovizionare, mai multă atenție din partea cetățenilor. Pentru că aceste focare nu sunt inevitabile: ele pot fi prevenite. Situația este sub control, dar ar fi o greșeală să lăsăm garda jos.”, spune Fabrizio Pregliasco, directorul Școlii de Specializare în Igienă și Medicină Preventivă de la Universitatea din Milano La Statale, cu privire la creșterea numărului de cazuri înregistrate în ultimele săptămâni la Napoli.

Cele 133 de cazuri nu sunt un număr mic, dar nu reprezintă un semnal de alarmă grav pentru populația generală. În toată Italia, în 2024, au existat aproximativ 443 de cazuri de hepatită A într-un an.

Prin urmare, cele 133 de cazuri concentrate într-o singură regiune, Campania, în decursul a câteva săptămâni/luni indică un focar local, nu o epidemie la nivel național, a avertizat Fabrizio Pregliasco.

Hepatita A este aproape întotdeauna autolimitantă (se vindecă de la sine), iar rata mortalității este foarte scăzută (decesele sunt rare, mai ales în rândul persoanelor în vârstă), așa că nu este o boală „periculoasă” precum hepatita B sau C.

„În Italia, numărul cazurilor a crescut în ultimii ani. În Campania se vorbește despre o creștere recentă, cu o atenție specială asupra orașului Napoli, deci nu este un eveniment izolat, dar nici nu este scăpat de sub control. Sistemul de sănătate trebuie să monitorizeze situația (focar epidemic). Pentru cetățeanul obișnuit, riscul este scăzut dacă se iau măsuri de precauție. Pentru persoanele expuse riscului (persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni hepatice), însă, este necesară o atenție sporită”, concluzionează Pregliasco.