Criză de medici în secțiile destinate pacienților Covid din Buzău. Unii au plecat din țară

Este nevoie urgentă de personal medical în secțiile destinate pacienților cu Covid din Buzău.

Managerii unităților medicale caută disperați specialiști în boli infecțioase și epidemiologie.

Unii dintre doctorii care tratau bolnavi infectați cu SARS-CoV-2 fie au plecat din țară, fie s-au mutat în alte județe. Deocamdată, au fost angajați medici rezidenți, iar unele spitale aplică telemedicina.

Cum raportările zilnice de cazuri noi arată clar intrarea în valul cinci al pandemiei de coronavirus, managerii spitalelor din Buzău sunt disperați. Dacă în privința stocurilor de medicamente si echipamente situația este bună, lipsesc, în schimb, medicii specialiști. Acum trebuie asigurate gărzile în secțiile din prima linie Covid.

Claudiu Damian, manager al SJU Buzău: ”În ATI, din luna decembrie am rămas cu patru medici în loc de șase. Un medic a plecat în străinătate, iar un medic a decis să se ducă cu familia în alt județ și atunci am făcut colaborări cu medici rezidenți de ultimii ani, sub supravegherea medicilor primari din secție.”

Citește și Tot mai mulți medici români aleg să nu mai plece în străinătate. Ce îi determină să profeseze în România

În lipsă de personal, două spitale din județ, cel din Nehoiu și cel din Smeeni, folosesc telemedicina pentru diagnosticare și schema terapeutică.

Marilena Dobrescu, manager al Spitalului de Boli Cronice Smeeni: ”Noi utilizăm telemedicina pentru radiologie de câțiva ani buni, suntem foarte mulțumiți de promptitudinea rezultatelor, ca să spun așa, nemaifiind nevoie ca un medic specialist radiolog să fie prezent cu normă întreagă.”



La spitalul din Râmnicu Sărat este un singur medic de boli infecțioase care a tratat bolnavii de Covid.

Managerii au încercat să angajeze medici specialiști, dar cu greu au reușit să acopere unele posturi din schema de personal.

Cristina Ungureanu, director al DSP Buzău: ”La nivelul întregului județ ne confruntăm cu un deficit de personal, mai ales în cadrul categoriei medicilor și mai ales în specialitățile cu potențial destul de ridicat în tratarea pacienților Covid, adică în specialitățile boli infecțioase, ATI, medicină internă.”

Cât privește asigurarea funcționării centrelor de evaluare, încă sunt așteptate normele de contractare cu casele de asigurări de sănătate.