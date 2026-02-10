Proiectul, în valoare de 77 de milioane de lei, este destinat diagnosticării și tratamentului pacienților oncologici.

Clădirea este amplasată într-o zonă cu pânză freatică ridicată, unde apa se află la aproximativ un metru și jumătate sub sol. Construcția este protejată printr-un sistem de piloți secanți, pereți groși de beton și o izolație specială, necesare atât pentru stabilitate, cât și pentru siguranța radiologică.

Potrivit reprezentanților SUUB, centrul include două buncăre de radioterapie, un buncăr de brahiterapie, precum și un simulator CT și un aparat RMN, utilizate pentru diagnostic și planificarea tratamentelor. De asemenea, sunt prevăzute spații pentru spitalizare de zi și cabinete medicale.

„În această perioadă se desfășoară procedurile de calibrare a echipamentelor și instruirea personalului medical, în vederea obținerii autorizațiilor necesare”, au transmis reprezentanții spitalului.

Centrul ar urma să devină funcțional după finalizarea etapelor de autorizare, urmând să deservească pacienți oncologici din București și din alte zone ale țării.