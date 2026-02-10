Odată instalată, aplicația va transmite automat locația, iar echipajele vor putea ajunge mai repede.

Aplicația este testată acum în București și Ilfov și este gândită în special pentru persoanele cu deficiențe de auz. Dar va putea fi folosită de oricine are nevoie de ajutor. Pot fi trimise fotografii, mesaje și pictograme, dar pot fi inițiate și apeluri video. Chiar și fără un cuvânt rostit, dispecerii pot înțelege ce se întâmplă și pot trimite un echipaj acolo unde este nevoie.

Cum funcționează aplicația

Operator STS: În momentul în care apelantul începe să editeze mesajul în aplicația proprie, nu este neapărat necesar să dea send, să trimită acest mesaj, se vede în timp real. Într-o situație în care o persoană este agresată și dorește să trimită un mesaj către 112 dar nu și-ar dori să rămână nici în telefon acel mesaj, atunci este o soluție mai mult decât eficientă, tocmai pentru că poate să șteargă orice urmă din mesaj.

Există și varianta în care utilizatorul în aplicație poate comunica doar prin intermediul pictogramelor. Avem 3 secțiuni - ambulanță, pompier și poliție. În funcție de problema cu care se confruntă, poate trimite pictograma sugestivă, de exemplu: durere de cap, explozie sau un accident rutier.

De altfel, în ultimii doi ani în România au fost folosite 5 metode complementare de localizare. Cea mai nouă este bazată pe informația de localizare determinată, unică la nivel european.

Florin Feticu, șeful departamentului 112, STS: Localizarea precisă de tip rețea este funcțională pentru toate tipurile de telefoane. Aceasta face diferența. Din start nu mai vorbim de telefon smartphone sau nu. Dacă telefonul are și senzori de localizare, atunci cu atât mai mult, localizarea va fi mult mai precisă.

Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS: Într-un județ există un număr foarte mare de apeluri și este depășită capacitatea de operare, atunci acel apel poate fi preluat de către oricare alt operator care este disponibil la nivel național.

Autoritățile fac apel la responsabilitate să sune la 112 doar cei care au o urgență reală, altfel orice apel fals sau abuziv poate fi sancționat cu amendă de până la 4.000 de lei.