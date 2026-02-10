Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Specialiștilor Auto din România, peste două treimi dintre mecanici au sesizat creșterea numărului de daune provocate de drumurile proaste.

„Faceți, bă, drumurile, nu mai luați taxele la oameni, rămân oamenii în pană!”.

Un șofer care a trecut printr-o groapă pe autostrada A1 a făcut pană și a fost nevoit să apeleze la o mașină de tractări pentru că nu a mai putut continua drumul.

Adrian Necșescu, reprezentantul unei firme de tractări auto și serviciu de asistență rutieră: ”Am avut în ultima perioadă o sesizare foarte mare din cauza gropilor de asfalt. În urma gropilor nesemnalizate, a gropilor pline cu apă și așa mai departe, marea majoritate a clienților au avut câte 2 anvelope sparte pe aceeași parte, anvelope foarte rău, anvelope tăiate, nu putem să spunem sparte, bucăți lipsă din anvelope și din jante”.

Și pe Autostrada A0, pe două loturi din sud, șoferii fac slalom printre gropile din asfalt. Drumul de mare viteză, finalizat în urmă cu doi ani, va fi reparat abia în primăvară de contructori. Aceleași probleme sunt și pe centura Capitalei, dar și în oraș.

„Peste tot sunt capcane, peste tot”

Corespondent ProTV: ”Și în București, în trafic, atenția conducătorilor auto nu mai este doar la semafoare sau semnele de circulație, ci și la asfalt. Cel puțin 585 de gropi au fost raportate pe 76 de străzi în oraș în ultimele zile. În unele cazuri cum este și acesta, capcanele pentru șoferi au fost semnalate pentru ca aceștia să le poată evita”.

Reprezentanții Administrației străzilor au început reparațiile, dar nu fac față. Șoferii semnalează tot mai multe găuri pe drumuri inclusiv pe aplicațiile de navigare.

Șofer: ”Peste tot sunt capcane, peste tot”.

Șofer: ”Tot orașul este praf, deci ca niciodată, nu se poate așa ceva... ca anul ăsta nu am văzut atât de multe gropi, cratere, adică rupi mașina”.

De vină ar fi calitatea slaba a asfaltului care nu rezista la schimbările bruște de temperatură.

Ionuț Ciurea, Asociația ProInfrastructură: ”Este nevoie de o calitate superioară a rețetei de asfalt și bineînțeles de punerea acelui asfalt la indicii de temperatură umezeală potriviți, calitate, mixtură corectă, astfel încât să țină că există rețetă de asfalt de calitate, care rezistă la plajele astea foarte, foarte mari într-adevăr de temperatură și la stresul ăsta, iarna îngheț - dezgheț și sare și vara călduri infernale”.

Probleme similare sunt în toată țara.