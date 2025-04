Ce trebuie să mâncăm la o masă pentru ca senzația de foame să mai apară abia după 5 ore

Senzaţia de foame nu trebuie confundată cu cea de poftă, iar alimentele consumate la o masă sunt extrem de importante inclusiv în ceea ce priveşte momentul în care o persoană va resimţi din nou foamea. Maria Martac, biolog şi consultant în nutriţie, a explicat că sunt momente în care senzaţia de foame poate fi confundată cu pofta.

”Trebuie să vedem dacă este senzaţie de foame sau este poftă. Pentru că trebuie să ne gândim: mi-e foame? De ce mi-e foame? Ce am mâncat la ultima masă sau când a fost ultima masă? Păi a fost micul dejun la care am băut o cafea şi, nu ştiu, am luat un croissant. Aia n-a fost masă. Întotdeauna masa trebuie să conţină o proteină, indiferent că e mic dejun, prânz sau cină. Şi dacă noi mâncăm proteină şi cu legume, carbohidraţi lângă, ar trebui să fim sătui pentru minim trei ore, spre patru-cinci ore”, a afirmat Maria Martac.

Ea a arătat că există situaţii în care foamea este confundată cu setea.

”Dacă mai devreme de aceste trei-patru ore ne e foame, încercăm să bem un pahar cu apă, că poate ne e sete. Şi spunem că vrem să mâncăm de sete. De obicei suntem deshidrataţi. Centrul foamei şi centrul setei sunt unul lângă altul şi s-ar putea de sete, de fapt, să fie excitat centrul foamei. Deci e bine să încercăm să bem un pahar cu apă, poate chiar suntem deshidrataţi. Şi să vedem dacă este pur şi simplu foame sau am văzut ceva care ne-a făcut cu ochiul”, a explicat Martac.

Un adult ar trebui să consume trei mese și o gustare pe zi

Consultantul în nutriţie a mai spus că nu rare sunt cazurile în care oamenii mănâncă emoţional, de stres, de supărare sau pur şi simplu pentru că au de făcut un lucru care nu le place şi, ca să îl amâne fie şi pentru puţin timp, iau ceva de mâncare.

”Dacă am analizat şi am văzut că, de fapt, noi nu am mâncat şi acum ar fi prima noastră masă, e bine să facem pauză, să ne ducem să mâncăm ceva proteic. Când spun proteină, mă gândesc la ou, carne, brânzeturi, iaurt, chefir, deci lactate fermentate, evident, carne, peşte. După o astfel de masă, trei-patru ore ar trebui să nu mai avem grija mâncării, să nu ne mai fie foame”, a conchis specialistul în nutriţie.

Ea e de părere că un adult nu trebuie să consume trei mese şi două gustări, ci trei mese şi o gustare.

