Somn de lux în Elveția. Un sejur de 10.000 de dolari promite odihna perfectă celor care nu pot dormi

Stiri Diverse
10-12-2025 | 08:01
×
Codul embed a fost copiat

Sunt mulți cei care ar da orice pentru un somn bun, chiar și 10.000 de dolari.

autor
Știrile PRO TV

Atât costă un sejur la un hotel de lux din Elveția, unde vin să se trateze cei care nu pot dormi noaptea. Totul face parte dintr-o nouă tendință – sleep tourism, adică turismul dedicat... somnului.

Hotelul Chanot Palace se află lângă Lucerna, în Elveția. Clădirea, construită în 1875, a fost concepută drept un spațiu dedicat sănătății. A atras de-a lungul timpului personalități precum Regina Victoria și Mark Twain. Astăzi, oaspeții plătesc chiar și 10.000 de dolari pentru un sejur dedicat... îmbunătățirii somnului.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Suntem cunoscuți în industrie pentru programele noastre de detoxifiere și profităm de faptul că avem clientul aici, pentru că ne permite să-i reglăm ritmul circadian. Programul creează o rutină și oferă stimulii necesari pentru creier să sincronizeze corect perioadele de zi și de noapte”.

Camerele sunt special concepute – cu accent pe acustică, tehnologie și tratamente dedicate.

Citește și
Lipsă de somn
Cum ne afectează lipsa de somn sănătatea și de ce orele nu mai pot fi recuperate. Explicațiile specialiștilor

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Pereții și, mai ales, tavanul sunt realizați din materiale care atenuează zgomotul, iar apoi adăugăm iluminare și sunete special alese. Toate acestea lucrează împreună pentru a te ajuta să adormi și să te trezești revigorat dimineața”.

Atmosfera este esențială pentru un somn bun.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Ceea ce încercăm să facem este să-i învățăm rutina, ritmul. (Oamenii) vor să se trezească într-un mediu calm. Apoi, pe parcursul zilei, încercăm să stimulăm producția moleculei numite adenozină”.

Adenozina joacă un rol esențial pentru un somn odihnitor: nivelul ei crește natural pe parcursul zilei, iar noaptea ne ajută să adormim. Pentru a stimula acest proces, turiștii urmează diferite tratamente. Unul dintre cele mai populare este crioterapia, care presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute. Totuși... pentru cei care nu își permit acest sejur de lux, există și opțiuni mult mai accesibile.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Evită expunerea la lumină seara, nu mânca mult, evită alcoolul și fă-ți exercițiile obișnuite. Respectă-ți corpul. Cred că toate acestea te vor ajuta”.

După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

Sursa: Pro TV

Etichete: somn, elvetia, hotel,

Dată publicare: 10-12-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
„Aveam o secure pe hol. Ală sforăia”. Un bărbat din Deleni, ucis în somn de un consătean, după o petrecere. Posibilul motiv
Stiri Diverse
„Aveam o secure pe hol. Ală sforăia”. Un bărbat din Deleni, ucis în somn de un consătean, după o petrecere. Posibilul motiv

O seară de petrecere între prieteni s-a terminat tragic, în județul Iași. Un bărbat este suspectat că l-a omorât pe un consătean, de 50 de ani, în timp ce acesta dormea.

Cum ne afectează lipsa de somn sănătatea și de ce orele nu mai pot fi recuperate. Explicațiile specialiștilor
Stiri Diverse
Cum ne afectează lipsa de somn sănătatea și de ce orele nu mai pot fi recuperate. Explicațiile specialiștilor

Dacă pierdem ore întregi de somn în timpul săptămânii, nu le recuperăm în weekend așa cum credeam. Este concluzia unui studiu recent.

Cel mai mare somn pescuit vreodată la undiță, în Polonia, aproape de recordul mondial. „Un adevărat monstru”
Stiri Diverse
Cel mai mare somn pescuit vreodată la undiță, în Polonia, aproape de recordul mondial. „Un adevărat monstru”

Cel mai mare somn pescuit vreodată - în lungime - este captura a doi pescari polonezi într-un lac de acumulare. Evenimentul de acum două săptămâni a fost confirmat oficial.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28