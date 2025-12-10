Somn de lux în Elveția. Un sejur de 10.000 de dolari promite odihna perfectă celor care nu pot dormi

Sunt mulți cei care ar da orice pentru un somn bun, chiar și 10.000 de dolari.

Atât costă un sejur la un hotel de lux din Elveția, unde vin să se trateze cei care nu pot dormi noaptea. Totul face parte dintr-o nouă tendință – sleep tourism, adică turismul dedicat... somnului.

Hotelul Chanot Palace se află lângă Lucerna, în Elveția. Clădirea, construită în 1875, a fost concepută drept un spațiu dedicat sănătății. A atras de-a lungul timpului personalități precum Regina Victoria și Mark Twain. Astăzi, oaspeții plătesc chiar și 10.000 de dolari pentru un sejur dedicat... îmbunătățirii somnului.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Suntem cunoscuți în industrie pentru programele noastre de detoxifiere și profităm de faptul că avem clientul aici, pentru că ne permite să-i reglăm ritmul circadian. Programul creează o rutină și oferă stimulii necesari pentru creier să sincronizeze corect perioadele de zi și de noapte”.

Camerele sunt special concepute – cu accent pe acustică, tehnologie și tratamente dedicate.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Pereții și, mai ales, tavanul sunt realizați din materiale care atenuează zgomotul, iar apoi adăugăm iluminare și sunete special alese. Toate acestea lucrează împreună pentru a te ajuta să adormi și să te trezești revigorat dimineața”.

Atmosfera este esențială pentru un somn bun.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Ceea ce încercăm să facem este să-i învățăm rutina, ritmul. (Oamenii) vor să se trezească într-un mediu calm. Apoi, pe parcursul zilei, încercăm să stimulăm producția moleculei numite adenozină”.

Adenozina joacă un rol esențial pentru un somn odihnitor: nivelul ei crește natural pe parcursul zilei, iar noaptea ne ajută să adormim. Pentru a stimula acest proces, turiștii urmează diferite tratamente. Unul dintre cele mai populare este crioterapia, care presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute. Totuși... pentru cei care nu își permit acest sejur de lux, există și opțiuni mult mai accesibile.

Dr. George Gaitanos, director operațional și științific, Chenot: „Evită expunerea la lumină seara, nu mânca mult, evită alcoolul și fă-ți exercițiile obișnuite. Respectă-ți corpul. Cred că toate acestea te vor ajuta”.

