Birocrația împiedică întoarcerea medicilor români din diaspora. Se așteaptă și luni întregi pentru echivalarea diplomelor

11-12-2025 | 20:03
Birocrația greoaie pentru recunoașterea diplomelor și a stagiilor de pregătire îi descurajează pe medicii români din diaspora, să revină în țară.

autor
Liliana Curea

Sunt trimiși constant, după acte inutile, în timp ce spitalele noastre, nu au personal suficient. După ani în care aceste probleme au fost ignorate, responsabilii promit că vor modifica legislația.

După ce a lucrat 4 ani în Franța, unde a fost inclusiv medic primar în radiologie intervențională, o tânără doctoriță a decis să se întoarcă în România, într-un spital din Ardeal. A depus dosarul pentru echivalarea pregătirii în urmă cu 8 luni. Încă așteaptă un răspuns de la Ministerul Sănătății.

Oana, medic întors din Franța: „Nu este deloc transparent procesul, nu știu când se va rezolva. Nu pot face aici procedurile pentru care m-am pregătit și pe care în Franța le făceam zilnic. M-am întors să ajut pacienții de aici și încă nu pot lucra”.

Și doi tineri medici din Târgu Mureș așteaptă echivalarea diplomelor europene pentru tratamentul intervențional al pacienților cu AVC. Iar Loredana Popescu povestește că a fost nevoită să se înscrie la rezidențiat, deși în Germania a lucrat ca medic specialist.

premiera medicala
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca

Loredana Popescu: „Provocare aici a fost să mă ajut de experiența acumulată în Germania. Supraspecializarea în diabet nu mi-a fost recunoscută”.

Unii medici susțin din nou examenele în România doar ca să evite umilința birocratică.

Corespondent PRO TV: „Drumul unui medic format în străinătate spre echivalarea diplomei în România este lung și anevoios: un dosar cu cereri, scrisori de recomandare şi acreditare, certificări ale fiecărui stagiu de pregătire, traduceri legalizate se depune la Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor și, uneori, Ministerul Educației. Iar pentru fiecare etapă, solicitantul așteaptă săptămâni întregi după un răspuns, timp în care nu poate profesa”.

Mai mult, chiar ministrul Sănătății vorbește de blocaje aberante ale sistemului.

După ani de sesizări ignorate, ministerul promite ca va iniția schimbări legislative care să permită medicilor români din străinătate să se transfere direct pe posturile vacante, la fel ca cei care lucrează deja în țară.

Sursa: Pro TV

Încrederea oarbă în inteligența artificială face tot mai mulți pacienți să pună la îndoială competențele medicilor.

